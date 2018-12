Etats-Unis : niveau des comptes courants comme attendu à -125B

19/12/2018 | 14:30

Le consensus tablait sur -125B. La précédente publication s'élevait à -101B.

Cette statistique représente la différence de valeur entre les importations et les exportations de biens et de services ainsi que les flux de revenus et les transferts unilatéraux au cours du trimestre précédent. Cette donnée est directement liée à la demande de monnaie : une valeur croissante indique que les étrangers achètent de plus en plus de monnaie domestique pour effectuer leur transaction dans le pays.