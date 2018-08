Etats-Unis : prix à la production core inférieurs aux attentes à 0.1%

09/08/2018 | 14:30

Le consensus tablait sur 0.2%. La précédente publication s'élevait à 0.3%.

Cette statistique représente l'évolution des prix des produits finis et des services, hors alimentation et énergie. Elle exclut toutes les taxes, marges de transport et marges commerciales que l'acheteur peut avoir à payer. Elle est considérée comme un indicateur avancé de l'évolution des prix dans l'ensemble de l'économie américaine, y compris des prix des biens et services de consommation.