Etats-Unis : taux d'utilisation des capacités meilleur qu'attendu à 78.4%

16/11/2018 | 15:15

Le consensus tablait sur 78.3%. La précédente publication s'élevait à 78.1%.

Cette statistique représente le pourcentage des capacités de production utilisé aux Etats-Unis par les usines, les mines et les services publics. L'utilisation des capacités reflète la croissance globale et le niveau de la demande et est un indicateur de l'inflation des prix à la consommation.