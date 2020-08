Etats-Unis: toujours moins de nouveaux chômeurs, toujours pas de plan d'aide

Washington (awp/afp) - Moins d'un million d'Américains se sont inscrits au chômage la semaine passée, une première depuis fin mars, mais le niveau reste exceptionnellement élevé, et la Maison Blanche et le Congrès ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur une nouvelle aide financière.

Pour la première fois depuis les licenciements massifs de la fin du mois de mars, lorsque les mesures de confinement ont été étendues dans le pays, les nouvelles inscriptions au chômage sont passées sous la barre du million.

Quelque 963.000 personnes se sont inscrites au chômage aux Etats-Unis entre le 2 et le 8 août, en baisse par rapport au 1,19 million de la semaine précédente, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail.

Les inscriptions au chômage avaient grimpé en flèche à partir de la mi-mars, passant de 282.000 entre le 8 et le 14 mars à 6,6 millions deux semaines plus tard, le record historique.

Depuis, le nombre diminuait un peu chaque semaine. Le taux de chômage a culminé à 14,7% en avril, bien loin des 20% prédits par les analystes les plus pessimistes.

Mais, à la faveur de réouvertures parfois trop hâtives, le virus est reparti de plus belle à partir de juin, dans une large partie du sud et de l'ouest du pays, freinant la reprise économique.

Des boutiques ont dû de nouveau baisser le rideau, bars et restaurants vider leurs salles, licenciant des salariés tout juste réembauchés.

Les inscriptions au chômage sont même reparties à la hausse pendant deux semaines fin juillet.

"Les risques de pertes d'emplois permanentes et de dommages sur le marché du travail restent élevés, ce qui ralentit le rythme de la reprise", a commenté Rubeela Farooqi, de High Frequency Economics.

"Pas de soutien significatif"

"Les choses semblent aller dans la bonne direction", a pour sa part commenté le conseiller économique de la Maison Blanche Larry Kudlow sur la chaîne CNBC, reconnaissant toutefois "encore beaucoup de difficultés".

Il avait estimé mercredi que l'économie américaine était repartie, et n'avait pas nécessairement besoin des milliards de dollars supplémentaires que le gouvernement se prépare à injecter.

En effet, la Maison Blanche et les élus démocrates au Congrès discutent en vain depuis plus de deux semaines d'un nouveau plan d'aide pour les ménages, entreprises et collectivités locales.

Face à l'échec des négociations, le président Donald Trump a signé samedi quatre décrets, dont un accordant temporairement 400 dollars par semaine aux chômeurs, au lieu des 600 dollars hebdomadaires qu'ils touchaient depuis avril. Cette aide destinée à faire face à la crise est arrivée à son terme le 31 juillet.

Ce décret n'apporte "pas de soutien significatif à l'économie", selon une note d'Oxford Economics. "Sans une aide budgétaire substantielle, le virus continuera de déprimer l'activité économique".

10 fois plus de chômeurs

"L'économie va mieux quand le gouvernement y injecte des dollars pour aider, mettre de l'argent dans les poches des gens, afin qu'ils puissent le dépenser. (...) Cela crée des emplois. Cela renforce l'économie", a réagi jeudi la cheffe des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.

Autre pomme de discorde: l'aide aux Etats et collectivités locales, défendue par les démocrates. Pour les républicains, cela revient à renflouer des Etats mal gérés par les gouverneurs démocrates.

"Il y a un accord bipartite au Sénat pour cela, mais (les républicains) ont une opposition idéologique", et cela "va probablement aboutir au licenciement de quatre millions de personnes", a encore dénoncé Nancy Pelosi.

Près de 15,5 millions de personnes bénéficiaient d'une allocation chômage début août, près de dix fois plus qu'avant la pandémie.

Et ils sont plus de 28 millions en ajoutant les personnes qui ne peuvent pas toucher le chômage, mais reçoivent une allocation après avoir vu leur revenus considérablement réduits à cause de la pandémie, travailleurs indépendants par exemple.

En juillet, le taux de chômage a continué à baisser aux Etats-Unis, à 10,2%.

