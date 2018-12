Etats-Unis : ventes au détail core comme attendu à 0.2%

14/12/2018 | 14:31

Le consensus tablait sur 0.2%. La précédente publication s'élevait à 0.7%.

Cet indicateur reprend les niveaux de ventes de détail (hors automobile) aux Etats-Unis. Cette statistique donne une idée de la tendance sur le marché de la consommation aux Etats-Unis et donc permet de déterminer si une reprise économique est en cours ou non. La consommation des ménages est capitale pour l'économie américaine puisqu'elle représente plus des deux tiers de la croissance du produit intérieur brut des États-Unis.