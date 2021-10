Été 2021 : un regain des échanges internationaux de voyages de la France

Tableau 1 : échanges de voyages en juillet et août (milliards d'euros, non cvs) Source : Banque de France

Dans les autres pays européens, les recettes progressent également en juillet (dernier mois de comparaison disponible) mais dans des proportions moindres (cf. graphique 2). Alors que les recettes françaises en juillet 2021 sont inférieures de 34% à celles de juillet 2019, elles demeurent inférieures de 53% pour l'Espagne et pour l'Italie et de 45% pour l'Allemagne. En conséquence, les recettes de voyages de la France dépassent celles de l'Espagne en juillet 2021 comme lors de l'été 2020, alors que les recettes françaises étaient inférieures de 1,6 milliards d'euros en juillet 2019 (7,7 milliards contre 9,3 pour l'Espagne).

Graphique 2 : recettes mensuelles de voyages (évolution par rapport au même mois de 2019 en %) Source : Banque de France, Bundesbank, Banca d'Italia, Banco de España

En juillet et août 2021, la part des pays européens (UE 27, Royaume-Uni, Suisse) dans les recettes et dépenses de voyages de la France est très largement majoritaire, à hauteur de respectivement 82% et 78%, même si elle diminue légèrement par rapport à 2020. Cette répartition diffère de la situation d'avant-crise. Ces parts s'établissaient en effet à 72% et 68% en 2019.

Graphique 3 : profil géographique des recettes et dépenses mensuelles de voyages de la France (milliards d'euros, non cvs) Source : Banque de France

En revanche, les visiteurs des régions plus lointaines restent absents de France pour la deuxième année consécutive. Ainsi, à l'été 2021, les recettes des visiteurs de Chine, du Japon ou de l'Australie restent très en-deçà de leur niveau d'avant-crise, en retrait de plus de 80% par rapport à l'été 2019. Néanmoins, les recettes en provenance des États-Unis et du Canada s'améliorent à l'été 2021 par rapport à l'été 2020, si bien que pour ces deux pays, l'écart en 2021 par rapport à 2019 est plus modéré qu'en 2020 (-34% et -56%, contre -79 et -81% à l'été 2020).

En particulier, les recettes en provenance des pays voisins de la France progressent par rapport à l'été 2020, jusqu'à 30% pour les Pays-Bas, 23% pour l'Allemagne ou encore 12% pour la Belgique (cf. graphique 4), confirmant la place centrale de la destination France. Les recettes estivales en provenance du Benelux et de Suisse ressortent même en hausse par rapport à 2019. Le Royaume-Uni constitue une exception notable avec une baisse plus marquée des recettes en juillet-août 2021 qu'en 2020, en partie du fait des mesures sanitaires imposées aux voyageurs traversant la Manche.

Note : pris ensemble, les dix premiers partenaires de la France représentent 76% des recettes de la France et 66% des dépenses en juillet-août 2019. Les recettes des visiteurs en provenance du Royaume-Uni atteignent 50% du niveau de l'été 2019 en 2020 et 47% en 2021. Ces parts atteignent respectivement 27% en 2020 et 15% en 2021 pour les dépenses des voyageurs français au Royaume-Uni.

Les dépenses des Français à l'étranger, largement dans le reste de l'Europe, ont été marquées à l'été 2021 par une nette croissance des dépenses au Portugal (+50% par rapport à l'été 2020), en Espagne (+54%), en Italie (+61%) ou encore en Grèce, Suisse et Luxembourg où elles ont même dépassé les niveaux de 2019 (cf. graphique 4). Le Royaume-Uni constitue, plus encore qu'en recettes, l'exception car les dépenses y reculent par rapport à l'été 2020 (-43%). Les dépenses estivales vers les pays extra-européens demeurent très faibles, de l'ordre de 22% des dépenses totales, et loin derrière les niveaux d'avant crise (en retrait de 50% par rapport à l'été 2019), notamment vers les États-Unis et le Canada avec des baisses de l'ordre de 70%.

Au total, l'excédent des voyages de la France à l'été 2021 se partage entre un excédent de 2,7 milliards d'euros vis-à-vis des pays proches (UE, Royaume-Uni, Suisse) et de 0,2 milliard vis-à-vis des pays lointains (cf. graphique 3), contre des excédents de respectivement 3,4 et 0,7 milliards en juillet et août 2019. Avec l'intégration des résultats trimestriels des autres enquêtes de voyages (Banque de France, Le Gallo et Schmitt, 2020), les données trimestrielles (disponibles le 20 décembre 2021 pour le troisième trimestre) et annuelles permettront d'affiner ce chiffrage, notamment selon les motifs de voyages (professionnels et personnels) et la ventilation géographique.