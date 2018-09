Eté record depuis 2011 pour les locations de Interhome

Zurich (awp) - Le spécialiste des logements de vacances Interhome a fait savoir mardi que l'été 2018 était le meilleur depuis celui de 2011. Il n'y a jamais eu autant de réservations d'appartements et de maisons de vacances en Suisse du 1er mai au 31 août 2018 qu'au cours des sept dernières années.

Par rapport à l'an dernier, le nombre de locations a augmenté de 12%, d'après le communiqué, grâce aux hôtes suisses et allemands. Pour cet automne, les perspectives sont aussi bonnes selon l'entreprise sise à Glattbrugg et détenue par Hotelplan, le voyagiste de Migros. "On enregistre une hausse des réservations de l'ordre de 6% par rapport à 2017. Plus l'automne sera long, plus la saison sera importante pour nous", a expliqué Roger Müller, manager Interhome pour la Suisse.

De plus en plus de locations se font par d'autres plateformes. 30% des réservations Interhome pour des appartements et des maisons de vacances ont été effectuées sur des plateformes de réservation externes, comme Airbnb ou booking.com. Il y a cinq ans, cela ne représentait que 17% des réservations.

Le Tessin, le Valais et les Grisons ont figuré au palmarès estival des régions favorites. Les clients suisses oint ensuite aimé la France et l'Italie. Ils sont restés en moyenne entre 5 et 7 jours dans leur location de vacances et près d'un quart d'entre eux a choisi un logement 4 étoiles (22% en 2017).

Interhome revendique plus de 34'000 appartements, maisons et chalets. L'entreprise est présente dans 32 pays.

