Ethenea Independent Investors S.A et Mainfirst Asset Management rassemblent leurs activités de support pour la distribution au sein d'une structure nouvellement créée, Fenthum S.A. Situé au Luxembourg, Fenthum reprend les activités de support pour la distribution des deux sociétés de fonds avec effet immédiat." Avec Fenthum, nous élargissons notre présence sur les marchés européens et les avantages pour nos clients, qui bénéficieront d'une plus grande équipe à leur disposition, disposant de solides compétences pour un conseil plus approfondi, et ce sur un nombre accru de sites ", déclare Oliver Haseley, Directeur Général de Mainfirst Asset Management. Fenthum est responsable exclusivement du support pour la distribution. " Les sociétés Mainfirst et Ethenea , gérées de manière indépendante, resteront des sociétés autonomes et continueront à offrir une gamme de produits indépendants et complémentaires ", poursuit Oliver Haseley.Outre l'optimisation du service, l'agrandissement de l'offre de fonds présente également un nouvel avantage pour les clients.Les trois sociétés, Mainfirst Asset Management, Ethenea et Fenthum, sont détenues majoritairement par Haron Holding.