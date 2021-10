Laurent Pignot Analyste Suivre 3 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. Ethereum : Holder vs Trader 08/10/2021 | 12:27 Laurent Pignot 08/10/2021 | 12:27 1 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Chose promise chose due. Nous avons récemment rédigé un article mettant en évidence le comportement des détenteurs à court et long terme des pièces Bitcoin. Comme prévu, nous allons étudier le réseau Ethereum avec la même méthodologie. Alors si les détenteurs qui avaient en portefeuille de la crypto reine pendant une longue période (supérieure à 155 jours) étaient à quelques exceptions près, relativement constamment en profit, cela est moins vrai pour la seconde cryptomonnaie du marché. Cap sur les données “on-chain” d’Ethereum. Commençons par les détenteurs à long terme d’Ethereum. Nous pouvons faire un état du réseau en comparant les pièces qui sont en état de profit non réalisé, autrement dit, le prix a augmenté depuis l’achat, et celles qui sont en état de perte non réalisé donc le prix a baissé depuis l’achat. Pour illustrer mes propos, comme à mon habitude, place au graphique : Ethereum : Long Term Holder NUPL / Cours Ethereum (2018-2021)

Source : Glassnode A vue d'œil, le rouge s’est bien installé sur cette courbe. En effet, on peut observer un long passage à vide pour les "holders" avec un plongeon dans les abysses débutant en septembre 2018, amorçant une longue coulée avant de ressortir la tête de l’eau en mai 2020. Petite précision, lorsque la courbe passe en dessous de la valeur 0, à gauche du graphique, les pièces Ethereum dont la durée de vie est supérieure à 155 jours sont en état perte. En somme, pendant une période de presque deux ans le réseau était en moyenne en perte pour ces holders. A titre de comparaison sur le réseau Bitcoin, durant la même période, l’apnée en eaux troubles sous le niveau 0 n’a duré que cinq mois. Circonstance atténuante pour Ethereum, sa création date de 2015 contre 2008 pour celle créée par Satoshi Nakamoto, ainsi les détenteurs ont pu se procurer de la crypto reine bien avant l’essor de la seconde crypto du marché. Cette différence d’âge peut être la cause de cette variation importante entre les deux actifs numériques, le réseau étant plus jeune du côté d’Ethereum, il est donc plus sensible aux variations des cours sur les périodes concernées. A noter qu’à l’heure où j’écris ces lignes une très grande majorité du réseau est en état de profit non réalisé, ce qui se traduit sur le graphique comme on peut le voir par un sentiment d'euphorie (courbe bleue). Maintenant passons du côté “trader” de la force. Place au graphique et nous commentons après :

Ethereum : Short Term Holder NUPL / Cours Ethereum (2018/2021)

Source : Glassnode On constate rapidement que ce n'est pas très glorieux sur les pièces qui ont une durée de vie de moins de 155 jours. Les traders jouent relativement souvent avec le fil du rasoir du seuil de rentabilité caractérisé par la valeur 0 à gauche sur le graphique. Nous n'observons donc pas une différence notable entre les traders Bitcoins et ceux d'Ethereum. En définitive, sur ces deux épisodes "Holder vs Trader", on remarque bien que ceux qui ont su garder leurs actifs pendant une longue période s'en sortent globalement plutôt gagnant (avec une longueur d'avance pour l'or numérique) contrairement aux traders qui doivent en plus de ça composer avec la fluctuation des émotions qu'impliquent le trading, ces dernières étant, cerise sur le gâteau, exacerbées par la volatilité imposée par le marché des crypto actifs.



Dans ces deux épisodes nous nous sommes concentrés sur l’état du réseau sur les profits/pertes non réalisées. Prochainement, nous ferons le point cette fois-ci sur l'état du réseau concernant les gains/pertes réalisés. Pour finir cet article, je vais reprendre une règle que j’avais cité au début du premier épisode “Bitcoin : Holder vs Trader” : Patience est mère de sûreté. Retrouvez ce premier épisode sur Zonebourse : Bitcoin : Holder vs Trader



© Zonebourse.com 2021 1 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BITCOIN (BTC/EUR) 3.17% 47988.74 97.22% BITCOIN (BTC/USD) 3.31% 55524.6 86.13% ETHEREUM (ETH/BTC) -1.70% 0.065588 162.03% ETHEREUM (ETH/EUR) 1.44% 3147.33 416.42% ETHEREUM (ETH/USD) 1.59% 3639.72 387.46% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue