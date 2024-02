Près de 80% de tous les validateurs d’Ethereum, y compris ceux qui s’appuient sur les principaux services de staking de Coinbase et Binance, dépendent entièrement d’un seul client logiciel, connu sous le nom de Geth. Un problème technique ou un bug sur Geth pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur le réseau. On y revient dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Les ETF Bitcoin Spot ont la cote

Les ETF Bitcoin spot aux États-Unis détiennent plus de 34 milliards de dollars de BTC, ce qui représente 3,59% de l'offre totale de BTC en circulation. BlackRock et Fidelity sont les deux principaux ETF en termes d’afflux de capitaux, et se démarquent très nettement des 11 ETFs disponibles. La popularité des ETF Bitcoin spot augmente, avec des flux nets positifs significatifs, avec notamment le 13 février des entrées nettes records dans les ETF à hauteur de 631,3 millions de dollars.



Afflux de capitaux dans les ETF Bitcoin Spot

SoSo Value





Ces développements indiquent indéniablement un intérêt croissant des investisseurs pour les produits d'investissement en BTC.

Franklin Templeton : Vers un ETF Ethereum Spot ?

Après l'approbation par la SEC de son ETF sur le Bitcoin, Franklin Templeton a déposé une candidature pour lancer un ETF spot sur l'Ethereum, et envisage de générer des revenus supplémentaires via le staking sur Ethereum. Le document de candidature de 140 pages précise que Coinbase serait le gardien des ETH et BNY Mellon s'occuperait de la trésorerie, offrant ainsi aux détenteurs de parts la possibilité de bénéficier de revenus de staking en plus des gains potentiels sur le prix de l'ETH. Franklin Templeton attend maintenant l'approbation de la SEC, rejoignant d'autres acteurs majeurs dans l'espace des ETF de cryptomonnaies.

MicroStrategy : 9,5 milliards de dollars en bitcoins

MicroStrategy détient désormais une valeur de 9,5 milliards de dollars en bitcoins, avec un bénéfice latent de 3,5 milliards de dollars, qui représente donc 78,5 % de sa capitalisation boursière totale. La récente hausse du prix du BTC au-delà des 50 000 dollars a significativement augmenté la valeur de ses avoirs, et marque ainsi la plus forte augmentation trimestrielle de la société en trois ans avec l'acquisition de 31 755 bitcoins supplémentaires depuis la fin du 3ème trimestre de 2023. Michael Saylor, le fondateur de l'entreprise, continue de promouvoir activement le Bitcoin, notamment sur les réseaux sociaux.

Éthiopie : Prochain Eldorado des mineurs de crypto ?

L'Éthiopie émerge comme un potentiel havre pour les mineurs de bitcoins chinois en raison de ses nouvelles centrales hydroélectriques offrant une électricité bon marché, malgré la politique répressive de la Chine contre le minage depuis 2021. Le "Grand barrage de la Renaissance", c’est-à-dire la construction d’un barrage sur le Nil Bleu, promet de générer la source d'électricité la plus puissante d'Afrique, et donc en attire les mineurs de cryptomonnaies en quête de coûts réduits. Toutefois, l'opportunité de devenir un hub de minage de Bitcoin en Éthiopie est entachée par la controverse, étant donné que la moitié de la population n'a pas accès à l'électricité, ce qui soulève notamment des préoccupations éthiques sur l'allocation des ressources.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Les principaux fournisseurs de services de staking, ou mise en jeu, tels que Coinbase, Lido Finance et Binance jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'intégrité opérationnelle du réseau Ethereum, dont la valorisation du jeton, l’ether (ETH), s'élève à environ 278 milliards de dollars.

Malgré le rôle essentiel joué par ces plateformes, leur dépendance excessive à l'égard d'un logiciel unique connu sous le nom de Geth (acronyme de Go Ethereum), qui est un client logiciel open-source pour le réseau Ethereum, suscite de plus en plus d'inquiétudes dans la cryptosphère. Ce client logiciel est essentiel pour connecter près de 80 % de tous les validateurs Ethereum au réseau.

L'urgence de ces préoccupations a été mise en évidence par un incident récent impliquant Nethermind, un autre logiciel client utilisé par les validateurs Ethereum, bien que dans une bien moindre mesure que Geth. Le 21 janvier, un bug dans Nethermind a entraîné la mise hors ligne pendant plusieurs heures des validateurs qui en dépendaient.

Cet incident a rappelé brutalement la fragilité inhérente à un système de clients logiciels aussi fortement centralisé. Compte tenu de la domination de Geth, qui représente plus des deux tiers de tous les validateurs du réseau Ethereum, la découverte hypothétique d'un bug ou faille technique dans Geth pourrait avoir des conséquences bien plus désastreuses. Un tel scénario pourrait empêcher l'ensemble de la blockchain Ethereum de finaliser des transactions, précipiter la perte des dépôts des investisseurs et éventuellement entraîner la scission du réseau en plusieurs entités distinctes.

Lachlan Feeney, PDG de la société de conseil en blockchain Labrys, s'est publiquement attaqué à l'optimisme déplacé de la communauté de la blockchain concernant la facilité et la rapidité avec lesquelles les bugs peuvent être résolus.

Dans un billet de blog, M. Feeney a critiqué la complaisance qui consiste à continuer d'utiliser Geth malgré son statut de supermajorité, en soulignant les risques importants que cela implique. Son commentaire reflète une préoccupation plus large concernant la durabilité et la sécurité d'une dépendance aussi forte à l'égard d'un seul client logiciel au sein de l'écosystème Ethereum.

La dépendance à l'égard de Geth ne se limite pas aux validateurs petits ou indépendants, mais s'étend aux principaux échanges tels que Coinbase, Binance et Kraken.

Geth est partout

Bloomberg

Ces plateformes, qui exploitent des modèles commerciaux de “staking-as-a-service”, permettent aux clients de mettre en jeu, ou staker, leurs jetons Ethereum par leur intermédiaire. Coinbase et Binance font notamment partie des plus grands validateurs du réseau Ethereum, gérant collectivement près de 13 milliards de dollars d'Ether mis en jeu, selon les données de StakingRewards. Cette concentration d'actifs mis en jeu souligne l'impact potentiel que toute perturbation des fonctionnalités de Geth pourrait avoir sur l'ensemble du marché Ethereum.

Le récent bug Nethermind a catalysé un examen critique du manque de diversité des logiciels clients parmi les validateurs Ethereum. À la suite de cet incident, la proportion de validateurs utilisant Geth a légèrement diminué, passant de 84 % à 78 %. En réponse aux critiques croissantes, Coinbase et Kraken ont indiqué leur intention d'explorer d'autres options de logiciels clients plus petits pour leurs plateformes, signalant une évolution potentielle vers une plus grande diversification des logiciels. Binance, en revanche, n'a pas encore répondu aux questions concernant sa position sur ce sujet.

Le débat actuel sur la forte dépendance à l'égard de Geth dans l'écosystème Ethereum met en évidence un paradoxe au cœur de la technologie blockchain. Malgré le principe fondamental de décentralisation des cryptomonnaies, l'industrie se trouve confrontée à des défis liés à la diversification des logiciels qui rappellent ceux auxquels sont confrontés des secteurs plus traditionnels.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)

Zonebourse

Block 4 : Lectures de la semaine

L’essor de la crypto grand public (Project Syndicate, en anglais)

Le prix du bitcoin dépasse les 50 000 dollars après le lancement d’ETFs au comptant qui stimulent la demande (Financial Times, en anglais).

Tokenized, Inc : Le projet de BlackRock de s’approprier le monde fractionné (Bitcoin Magazine, en anglais)