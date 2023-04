Block 1 : Les actualités essentielles

Binance.US peine à trouver des partenaires bancaires

Suite à la chute des banques Signature et Silvergate, Binance US rencontre des difficultés pour trouver une nouvelle banque pour stocker les fonds de ses clients. En réalité, la situation actuelle des cryptomonnaies aux États-Unis rend les banques réticentes à s'associer à Binance. La plateforme d'échange utilise actuellement une solution temporaire avec un gestionnaire d'actifs tiers non communiqué pour gérer les transferts de fonds. La réputation de Binance est fragilisée par des plaintes de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et l'incertitude réglementaire aux États-Unis. Binance fait face à des accusations de délit d'initié, d'opérations opaques et de faux audits. Cette situation rend le contexte mondial hostile pour le secteur des cryptomonnaies.

Le cours des cryptomonnaies débarquent sur Twitter

Twitter s'associe à la plateforme de trading eToro pour faciliter l'accès au trading de cryptomonnaies et d'actions pour ses utilisateurs. La fonctionnalité « $cashtags » permettra d'afficher des données sur les cours en temps réel. Les utilisateurs pourront cliquer sur un bouton « voir sur eToro » pour acheter ou vendre des cryptomonnaies ou des actions. Cette collaboration reflète, en partie, l'intérêt des utilisateurs de Twitter pour les marchés financiers et les cryptomonnaies. Cette évolution s'inscrit surtout dans la transformation de Twitter amorcée par Elon Musk. Le dogecoin, qui est considérée comme la cryptomonnaie préférée du PDG de Twitter, a augmenté de plus de 5% dans les minutes qui ont suivi l’annonce.

Vers une réouverture de FTX ?

Les avocats de FTX ont récemment annoncé que la plateforme américaine pourrait rouvrir dans les mois à venir, après avoir récupéré 7,3 milliards de dollars en espèces et actifs crypto liquides. Deux options sont envisagées : reverser une partie des fonds aux clients lésés ou rouvrir la plateforme et offrir une part de FTX en compensation. La nouvelle a fait grimper le cours du FTT de plus de 120 % en 90 minutes. Cependant, la prudence est de mise, car la gestion catastrophique de l'entreprise est encore sous enquête et son sort final reste toujours inconnu.

La France accélère dans le metaverse

La France organise une consultation publique sur les metaverses pour devenir une puissance technologique indépendante dans ce domaine. Le ministère de l'Économie et des Finances mène cette initiative visant à établir un dialogue entre le gouvernement et les acteurs du secteur. La consultation prend la forme d'un questionnaire ouvert jusqu'au 2 mai 2023. Malgré un intérêt peu palpable pour le moment, le metaverse a su séduire divers secteurs comme le luxe (Gucci, LVMH, Kering…), l'automobile (Renault) ou encore l'immobilier (SeLoger, The Sandbox). Pour rappel, lors de sa campagne présidentielle en 2022, Emmanuel Macron soulignait sa volonté de créer un « métavers européen ». Affaire à suivre.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Attendue depuis 2020, la mise à jour d’Ethereum, baptisée Shapella, a été déployée avec succès cette semaine. Alors que certains analystes percevaient dans leur boule de cristal un scénario de "sell the news", l'ETH a décidé de sabrer le champagne pour atteindre un pic de huit mois, s'échangeant au-dessus de 2 000 dollars pour la première fois depuis l'été dernier.

ETH/USD

Zonebourse

Même si le destin d’Ethereum reste encore imprévisible, grâce à Shapella, les détenteurs d'ETH peuvent désormais retirer les jetons qu'ils avaient séquestrés, considérés pour certains comme un trésor perdu depuis longtemps, dans un contrat de dépôt Ethereum.

Nombre de ces validateurs dévoués sont restés pieds et mains liés en bloquant leurs éthers depuis 2020, ainsi qu’avec ceux qui ont rejoint l’aventure entre temps, afin de sécuriser le réseau, notamment en contribuant à la transition de la preuve de travail à la preuve d’enjeu de la blockchain en septembre 2022, en échange d’un rendement annuel de 4-5%.

Désormais les validateurs peuvent retirer leur butin. Est-ce qu’il l’ont fait de manière massive? Pas vraiment. Au contraire, les dépôts ont dépassé les retraits sur les services de staking - jalonnement dans la langue de Molière - ce qui prouve la confiance des investisseurs sur Ethereum.



Last update:



"The merge will fail!"

"Ok the merge worked but ETH will never be ultrasound"

"Ok eth is ultrasound but withdraw will never happen"

"Ok withdraw worked, but they will all dump at once!"



"Ok queue system worked, do you have a tutorial to staking eth?" ✅



👇 https://t.co/gdhmiwnbhgpic.twitter.com/kgzmBsXT7r — Marc Zeller 👻 💜 🦇🔊 (@lemiscate) April 13, 2023

Même avec plus de 18 millions d'ETH (l'équivalent de 34 milliards de dollars) verrouillés avant la mise à jour, nous n'avons pas assisté à une avalanche de ventes. Puis comme nous l’évoquions sur Zonebourse cette semaine, la majorité des validateurs d'ETH nageaient dans le rouge avant l'événement, ce qui rendait douteux le fait qu'ils encaissent leurs pertes.

En réalité, ce ne sont pas les échanges de jetons ETH qui constituent la véritable tête d'affiche, mais leurs doubles, les LSD : "liquid staking derivatives" - à ne pas confondre avec la drogue hallucinogène fabriquée à partir d’acide lysergique. Ces LSD, qu’on assimile à des produits dérivés liquides, se présentent comme alternative au staking - ou jalonnement - traditionnel. Ces produits permettent aux utilisateurs d'échanger un proxy ETH (un ETH liquide représentant l’ETH mis sous sequestre) tout en continuant à recevoir des récompenses de jalonnement, doublant ainsi leurs avoirs moyennant des frais.

Liquid stETH

Hextrust

Avec ce processus de jalonnement liquide, vous déposez votre ETH sur une plateforme gardienne (custodial) ou non gardienne (non-custodial platform) qui reste à vous, et vous avez en échange en votre possession un stETH, un rETH ou un cbETH de Coinbase tout neuf pour faire joujou. Cependant, le bon vieux ETH s'est toujours négocié légèrement au-dessus du prix des LSD spécifiques, reflétant l'écart de prix souvent observé entre un fonds d'investissement géré et ses actifs sous-jacents (créditer le risque et les frais accrus).

Les offres les plus importantes et les plus connues sont Lido, Rocket Pool, Frax et Stakewise, et la question qui se pose après Shapella est de savoir quel rôle ces actifs joueront. Depuis janvier, Lido, le plus grand protocole LSD, a vu les flux d’argent monter en flèche de 92 % à 11,3 milliards de dollars, tandis que son rival obsédé par la décentralisation, Rocket Pool, a bondi de 112 % à 1,2 milliard de dollars, selon DeFi Llama. Sans oublier leurs jetons respectifs, LDO et RPL, qui ont progressé de 138 % et 120 % depuis le début du mois de janvier, selon CoinGecko.

Désormais, après cette mise à jour, les déposants peuvent se reconvertir en ETH natif en très peu de temps. Ainsi, le jalonnement liquide pourrait connaître une volatilité importante dans les mois à venir, car après Shapella, le marché est susceptible de réévaluer la taille globale du marché du jalonnement et le positionnement des acteurs, institutionnels, professionnels et particuliers.

En fin de compte, la mise à jour de Shapella démontre que les développeurs d'Ethereum sont capables de construire un réseau en temps réel avec succès. Avec les LSD, les stakers bénéficient, après Shapella, de nouvelles opportunités financières moins contraignantes, ce qui incitera probablement de plus en plus les investisseurs à se plonger dans l'écosystème Ethereum. Comme le dit le proverbe, "la chance sourit aux audacieux", mais il est également sage de se rappeler que le marché des cryptomonnaies peut être aussi imprévisible que la météo, l’année 2022 nous l’a rappelé.

Alors que le soleil se couche sur la mise à jour Shapella et que l'écosystème d’Ethereum continue de s’agrandir, une chose est sûre : la seconde blockchain du marché en termes de capitalisation est une machine en constante évolution. Néanmoins, son cheminement reste tout de même difficilement prévisible à moyen/long terme. Ici, la seule constante est le changement.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)

Zonebourse

Block 4 : Lectures de la semaine

Le financement de Crypto VC ralentit (The Information, en anglais)

Les coûts réels de la course numérique au Bitcoin (The New York Times, en anglais)

L’exposition faussée sur l’exploitation minière de Bitcoin du New York Times révèle un biais flagrant (CoinDesk, en anglais)