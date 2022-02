Laurent Pignot Analyste Suivre 103 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. Ethereum sous haute pression ? 28/02/2022 | 14:42 Laurent Pignot 28/02/2022 | 14:42 1 1 Envoyer par e-mail :

Alors que le cours d’ETH avait repris plus de 800$ (+33%) en l’espace de quelques jours début février après avoir chuté sous le seuil des 2300$ l’unité, les crypto-investisseurs avaient retrouvé le sourire. Mais pas pour longtemps. Dans le sillage de son aîné, bitcoin, qui s’est fait foudroyer sur fond de crise diplomatique et d’indices boursiers nerveux, l'éther a lui aussi pris l’eau. Il faut dire que l’ether et le Alors que le cours d’ETH avait repris plus de 800$ (+33%) en l’espace de quelques jours début février après avoir chuté sous le seuil des 2300$ l’unité, les crypto-investisseurs avaient retrouvé le sourire. Mais pas pour longtemps. Dans le sillage de son aîné, bitcoin, qui s’est fait foudroyer sur fond de crise diplomatique et d’indices boursiers nerveux, l'éther a lui aussi pris l’eau. Il faut dire que l’ether et le bitcoin sont considérés comme des actifs à risque et souffrent donc de manière plus importante durant les périodes agitées que nous connaissons actuellement en voyant les investisseurs s’écarter de cette catégorie d’actifs.

Après avoir atteint les 3200$ il y a quelques jours, l’ether s’est délesté de plus de 19% de sa valorisation à l’heure où j’écris ces lignes. Le ciel n’est pas si dégagé que ça ? Pressions atmosphériques baissières en approche ? Jetons nous dans le réseau. Une corrélation BTC/ETH poussée à son paroxysme Corrélation à trois mois entre ETH et BTC

Source : macroaxis Pour commencer, force est de constater que l’ether suit les faits et gestes de la reine bitcoin. Le coefficient de corrélation est de +0,97 entre les deux cryptomonnaies. Pour rappel, “+1” signifie que deux actifs sont parfaitement corrélés positivement, “-1” signifie que deux actifs sont parfaitement corrélés négativement et “0” signifie que deux actifs ne présentent aucun signe de corrélation. Pour faire simple, quand le bitcoin chute il emporte avec lui l'éther et même scénario quand le BTC reprend le chemin haussier, l’eth grimpe aussi. Mais ne nous arrêtons pas là. Observons ce qui se passe sur le réseau d’Ethereum en termes de transactions. Le graphique ci-dessous représente le pourcentage d’ether qui sont en profit sur le réseau. Autrement dit, il s’agit du pourcentage d’éthers qui ont été achetés à un prix inférieur à celui d’aujourd’hui. Pourcentage d’ethers en profit

Actuellement, 73% des ethers sur le réseau ont été achetés à un prix inférieur à 2600$ l’unité. A titre de comparaison, lors du point bas de juillet 2021, lorsqu’une unité d’ether équivalait à 1790$, le pourcentage d’ethers en profit en circulation sur le réseau était de 74%. Nous pouvons faire une déduction rapide. Puisque, entre les deux dates, le pourcentage est similaire, à un point près, mais avec un écart de prix de 800$, nous comprenons qu’un grand nombre de nouveaux acteurs se sont positionnés entre juillet 2021 et aujourd’hui. Au même titre que pour le bitcoin, comme nous l’avons vu la semaine dernière, nous avons fort à parier que ce sont les investisseurs qui se sont positionnés entre les deux dates qui vendent à perte actuellement. Pour information lors du krach Covid de mars 2020, avec un ether à 110$, le pourcentage d’ethers en profit gravitait autour des 20%. Autrement dit, plus de 20% des ethers en circulation à cette époque avait été acheté à un prix inférieur à 110$. L’argent frais sur des niveaux historiquement bas Pourcentage d’ETH qui ont été achetés il y a moins de 1 mois

La période est sombre pour ETH. Actuellement, le pourcentage d’ether qui ont été achetés il y a moins de 1 mois représente un peu plus de 5% de l’ensemble des ethers en circulation. Cela représente un niveau inférieur à celui du bear market de 2018-2019. Très logiquement, pour relancer une tendance haussière durable, de l’argent frais doit être injecté pour venir compenser les ventes. A titre d’exemple, durant la période de bull run de début 2021, cette poche d’ether achetés il y a moins de 1 mois atteignait plus de 20% des ethers en circulation. Pour le coup, nous pouvions dire que de nouveaux investisseurs inondaient le marché. Malheureusement, c’est loin d’être le cas actuellement.

Les ethers rentrent sur les plateformes Entrées et sorties d’ethers sur les plateformes (Binance, Coinbase FTX, KuCoin...)

Source : Glassnode ROUGE : Les ethers sortent des plateformes. Autrement dit, les acteurs sur le réseau se procurent des ethers en plus grande quantité que d’ethers qui sont remis en circulation sur les plateformes. Pour faire simple, les achats sont supérieurs aux ventes sur ETH. VERT : Les ethers rentrent sur les plateformes. Autrement dit, les acteurs se délestent de leurs ethers en plus grande quantité que d’ethers qui sont accumulés dans les portefeuilles. Pour faire simple, les ventes sont supérieures aux achats sur ETH. Sur le graphique ci-dessus, la tendance était claire de fin 2020 à fin 2021 : une énorme quantité d’ETH était accumulée dans les portefeuilles des investisseurs. Depuis début 2022, la tendance s’est inversée. Une plus grande quantité d’ethers est remise en circulation sur les plateformes. Force est de constater que les ventes dominent d’un point de vue transactionnel sur Ethereum.

L’évolution des adresses détenant un grand nombre d’ETH



Nombre d’adresses qui possèdent au moins 32 ETH

Le nombre d’adresses détenant 32 ETH n’a jamais retrouvé son niveau de fin 2020 lorsque nous pouvions dénombrer plus de 127 000 adresses détenant au moins 32 ETH. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessus, à l'heure actuelle, ce nombre d’adresses gravite autour des 105 000. Une tendance à la baisse. Evolution du nombre de Dapps sur Ethereum

Bien qu’Ethereum fut la première blockchain a hébergé des Dapps en 2015, d’ailleurs c’est elle qui en héberge toujours le plus et de loin à l’heure actuelle, on observe que le nombre de nouvelles Dapps diminuent fortement ces derniers mois. D’un côté, ce phénomène s'explique par une congestion d’Ethereum, autrement dit, par une montée en charge du réseau à cause du nombre trop important de transactions sur la plateforme. La structure actuelle du réseau ne permet pas de maintenir de manière équilibrée la vitesse des transactions et les frais qui y sont liés. Par conséquent, les frais de transactions ont explosé, ce qui ne rend économiquement pas viable la solution Ethereum pour ses utilisateurs. Pour approfondir le sujet je vous laisse découvrir mon article : Episode 9 : Le Web 3.0, le trilemme des blockchains et les dépenses opérationnelles D’un autre côté, depuis 2015, de nombreuses autres solutions ont émergé pour venir faire concurrence avec Ethereum. Solana, Cosmos, Polkadot, entre autres, offrent de nouvelles solutions avec, pour l’heure, une utilisation relativement moins coûteuse de leur infrastructure en comparaison avec Ethereum. Pour contrer ces offensives, son fondateur, Vitalik Buterin, prévoit de faire évoluer Ethereum afin qu'elle soit plus scalable et donc plus attractive pour ses utilisateurs. Des modifications de structure de la blockchain que je vous détaillerai très rapidement dans un prochain article. Résumons ce que nous avons vu : L'ether est quasiment parfaitement corrélé avec bitcoin (+0,97)

De nombreux investisseurs se sont positionnés entre juillet 2021 et aujourd’hui sur l’ether et possèdent donc des ethers qui sont en perte. Comme bitcoin, nous avons fort à parier que ce sont ces investisseurs qui vendent le plus actuellement (par rapport à ceux qui sont en profit en ayant obtenu un ETH à un prix plus faible)

Trop peu d’argent frais rentre sur le réseau pour venir compenser les ventes. Le pourcentage qui représente le nombre de d’ETH ayant été achetées il y a moins de 1 mois se retrouve en dessous du bear market de 2018-2019

Un plus grand nombre d’ETH reviennent sur les plateformes (vente) que d’ETH qui sont accumulés dans les portefeuilles (achat)

Le nombre d’adresses ayant plus de 32 ETH sont en baisse/stagne

Le nombre de Dapps sur Ethereum sont en baisse à cause d’une saturation du réseau Bien que l’ensemble des métriques que nous avons vu ne peuvent pas constituer à elles seules des signes forts de changements ou des reprises de tendances, elles donnent un certain aperçu de ce qu’il se passe sur le réseau. Un élément très important à noter, d’après moi, est la très forte corrélation entre le BTC et ETH. Malgré que le réseau Ethereum est loin d’être optimal à l’heure actuelle en termes de technologie, en termes de spéculation/investissement, lorsque BTC grimpe, ETH grimpe. Même scénario à la baisse. Dans un contexte géopolitique tendu, l’ether et le bitcoin sont sous pression avec une corrélation de plus en plus prononcée avec les indices boursiers, notamment le Nasdaq. D’ailleurs bitcoin et ses consorts prouvent une nouvelle fois qu’ils ne servent de valeur refuge durant les périodes agitées comme nous connaissons actuellement sur les marchés financiers. Lorsque Ethereum aura modifié sa structure en passant du Proof-of-Work au Proof-of-Stake, la solution apportée par la blockchain de Vitalik Buterin devrait de nouveau devenir économiquement viable pour les utilisateurs et donc elle devrait regagner un nombre croissant de Dapps. Je vous concocte un article qui détaille les modifications d’Ethereum qui devraient intervenir cet été. A retrouver très vite dans les colonnes de Zonebourse.

