Ethiopie-Des forces érythréennes se retirent du Tigré

ADDIS-ABEBA, 30 décembre (Reuters) - L'armée érythréenne, qui prêtait main forte à l'Ethiopie depuis deux ans dans le conflit au Tigré, a amorcé jeudi son retrait de la province, notamment des villes de Shire et Aksoum, ont rapporté trois témoins à Reuters.

Le gouvernement éthiopien et les rebelles du Front populaire de libération du Tigré (TPLF), mouvement hostile au régime d'Addis-Abeba, ont signé le 2 novembre à Pretoria un accord de paix visant à mettre un terme à une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts en deux ans.

L'accord prévoit notamment le retrait des "troupes étrangères" du Tigré. L'Erythrée voisine n'est pas signataire de l'accord de Pretoria.

Des travailleurs humanitaires ont dit avoir vu des soldats érythréens quitter Shire et Aksoum et prendre la direction de la ville frontalière de Sheraro à bord de camions et de véhicules. Les militaires faisaient au revoir de la main, selon l'un des témoins.

On ignore pour l'heure si ces départs annoncent un retrait érythréen complet du Tigré.

Le ministre érythréen de l'Information, Yemane Gebremeskel, a déclaré à Reuters ne pouvoir infirmer ou confirmer un retrait de l'armée.

Getachew Reda, porte-parole du TPLF, et le conseiller à la sécurité nationale éthiopien Redwan Hussien n'avaient pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de Reuters.

Des habitants du Tigré accusent les forces érythréennes de continuer à tuer des civils, à se livrer à des pillages et à procéder à des détentions massives au mépris de l'accord de paix.

L'armée érythréenne est accusée d'exactions par la population et des organisations de défense des droits de l'homme, notamment au début du conflit en novembre 2020 à Aksoum où des centaines de personnes avaient été tuées. (Reportage Dawit Endeshaw, version française Sophie Louet, édité par Matthieu Protard)