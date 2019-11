Ethiopie-Dix morts, des centaines de milliers de déplacés après des intempéries

NAIROBI/MOGADISCIO, novembre (Reuters) - Des inondations provoquées par de fortes averses en Somalie ont tué au moins 10 personnes et déplacé plus de 270.000 autres, détruisant des infrastructures et des moyens de subsistance, a déclaré l'Onu vendredi.

Selon des habitants, une dizaine de personnes ont été tuées à Beledweyne, dans le centre du pays, lorsqu'un bateau venant en aide aux habitants a été renversé par une recrue des eaux.

Une tempête tropicale attendue la semaine prochaine pourrait aggraver la situation.

Des organisations humanitaires ont dit être inquiètes des risques sanitaires et des déplacements de masse causés par les intempéries. (Omar Mohammed à Nairobi, Abdi Sheikh à Mogadiscio; Jean Terzian pour le service français)