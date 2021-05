Ethiopie-L'accès humanitaire doit être accordé dans la région du Tigré-Biden

WASHINGTON, 26 mai (Reuters) - Le président américain Joe Biden a demandé mercredi le retrait des forces érythréennes et amhara de la région éthiopienne du Tigré et a déclaré qu'un accès humanitaire immédiat devait être accordé pour éviter une famine généralisée dans cette zone déchirée par le conflit.

Des milliers de personnes ont été tuées et environ deux millions de personnes ont été déplacées au Tigré après que le conflit a éclaté entre le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) et l'armée éthiopienne en novembre dernier. Des troupes de la région voisine d'Amhara et de la nation érythréenne sont entrées dans la guerre pour soutenir le gouvernement.

"Les belligérants de la région du Tigré devraient déclarer et respecter un cessez-le-feu, et les forces érythréennes et amhara devraient se retirer ", a déclaré Joe Biden dans un communiqué.

Le président américain a ajouté que les forces éthiopiennes et érythréennes "doivent permettre un accès humanitaire immédiat et sans entrave à la région afin d'éviter une famine généralisée".

Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré que 91% de la population de la région du Tigré, qui compte près de 6 millions d'habitants, avait besoin d'aide. (Eric Beech et Michelle Nichols, version française Camille Raynaud)