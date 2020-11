Ethiopie-Les forces rebelles disent voir abattu un avion militaire

ADDIS ABABA/NAIROBI, 29 novembre (Reuters) - Les forces rebelles de la région dissidente du Tigré, dans le nord de l'Ethiopie, ont annoncé dimanche avoir abattu un avion militaire et avoir repris une ville aux mains du gouvernement fédéral, une journée après les annonces du Premier ministre selon lesquelles le gouvernement avait repris le contrôle de la région.

Il n'était pas possible de joindre dans l'immédiat le gouvernement ou les forces armées pour commenter les allégations de Debretsion Gebremichael, leader du Front de Libération du peuple du Tigré (TPLF), qui a prévenu Reuters par message texte.

Il est toujours difficile de vérifier les assertions d'un camp ou de l'autre étant donné que tous les accès téléphoniques et internet à la région sont coupés, et que les accès font l'objet d'un contrôle étroit depuis le début des combats entre les forces gouvernementales et le TPLF, le 4 novembre dernier.

Le Premier ministre Abiy Ahmed tente de mettre fin à la rébellion du Front de Libération du peuple du Tigré, un parti influent à dominance ethnique qui était au pouvoir de 1991 à 2018, année de son investiture.

On estime que des milliers de personnes sont mortes pendant les combats et que près de 44.000 réfugiés ont fui vers le Soudan. Il s'agit d'un test pour Abiy Ahmed, arrivé deux ans plus tôt, qui doit unifier un pays de 115 millions d'habitants constitué de multiples ethnies.

Le Premier ministre éthiopien a annoncé samedi en soirée que les opérations militaires dans le Tigré étaient terminées, après la prise de la capitale, Mekele, et que les forces armées contrôlaient maintenant la région.

La police était toutefois toujours à la recherche des leaders du TPLF pour les amener devant la justice.

Debretsion Gebremichael a dit à Reuters samedi que les forces rebelles se retiraient des environs de Mekele mais qu'elles continueraient les combats, laissant penser que cette guerre de plus de trois semaines pourrait encore s'étirer.

Il a annoncé dimanche dans de nouveaux messages envoyés à Reuters que ses forces avaient abattu un avion de l'armée éthiopienne et pris son pilote en otage. Il s'agissait, selon lui, d'une mission de bombardement.

Debretsion Gebremichael a également dit avoir pris le contrôle de la ville d'Axoum.

La télévision publique éthiopienne (ETV) a fait savoir dimanche que 70 tombes, certaines contenant plusieurs corps, ont été retrouvées dans la ville de Humera. Il n'était pas possible de connaître les circonstances entourant la mort de ces personnes.

Des sources diplomatiques et des experts de la région avaient dit qu'une victoire rapide de l'armée ne signifiait pas forcément que le conflit était terminé. (Rédactions d'Addis Ababa et de Nairobi, version française Caroline Pailliez)