Ethiopie-Les rebelles du Tigré tirent des roquettes sur Bahir Dar-gvt régional

ADDIS ABEBA, 20 novembre (Reuters) - Les forces rebelles du Tigré ont tiré des roquettes vendredi sur la ville de Bahir Dar dans la région d'Amhara mais n'ont causé aucun dommage, a déclaré le gouvernement régional.

"Le groupe illégal Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) a lancé une attaque à la roquette vers 1h40 du matin sur Bahir Dar", a déclaré le bureau de communication du gouvernement sur sa page Facebook. "Les roquettes n'ont causé aucun dommage."

Le conflit dans le nord de l'Éthiopie a fait des centaines de morts ces deux dernières semaines, a envoyé 33.000 réfugiés au Soudan et a remis en question la capacité du Premier ministre Abiy Ahmed - le plus jeune dirigeant africain et lauréat du prix Nobel de la paix l'an dernier - à maintenir la cohésion de sa nation ethniquement divisée.

Le TPLF a dominé la scène politique éthiopienne pendant près de trente ans, jusqu'à l'arrivée au pouvoir en 2018 d'Abiy Ahmed. (George Obulutsa; version française Camille Raynaud)