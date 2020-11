Ethiopie-Plus de 10.000 réfugiés ont fui au Soudan

KHARTOUM, 11 novembre (Reuters) - Le Soudan a accueilli plus de 10.000 réfugiés en provenance d'Ethiopie depuis le début du conflit la semaine dernière dans ce pays voisin, a dit mercredi un responsable du gouvernement soudanais chargé des réfugiés, qualifiant la situation humanitaire de "critique".

"Nous sommes dans une situation humanitaire très critique parce que ces chiffres, qui vont augmenter selon nos estimations, sont au delà de nos moyens, il y a une grave pénurie d'aliments, de logement et de soins, et ils ont un besoin d'aide urgent", a dit à Reuters Alsir Khaled, de la commission pour les réfugiés dans l'est du Soudan.

Le Soudan estime que plus de 200.000 Ethiopiens pourraient arriver au cours des prochains jours dans la province d'Al Qadarif, dans l'est du pays, ont rapporté les médias publics citant des sources dans la commission pour les réfugiés.

Des centaines de personnes ont été tuées dans les affrontements qui ont éclaté dans la région du Tigré, située dans le nord de l'Ethiopie à la frontière de la province d'Al Qadarif, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed cherchant à soumettre des représentants locaux contestant son autorité. (Khalid Abdelaziz, version française Flora Gomez)