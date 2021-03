Ethiopie-Trois journalistes arrêtés dans la région du Tigré

NAIROBI, 2 mars (Reuters) - Un reporter de la BBC et deux traducteurs travaillant avec des journalistes du Financial Times et de l'Agence France Presse (AFP) ont été arrêtés dans la région du Tigré dans le nord de l'Ethiopie, a-t-on appris auprès de leurs employeurs.

L'AFP et le Financial Times ont déclaré avoir été autorisés à travailler dans le Tigré.

La région était inaccessible aux médias internationaux depuis le début du conflit opposant l'armée au Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), un parti politique qui gouvernait la province, au mois de novembre dernier.

Mulu Nega, chef de l'administration par intérim du Tigré, a déclaré que les trois journalistes faisaient l'objet d'une enquête sans donner plus de détails.

Le chef du groupe de travail d'urgence éthiopien sur le Tigré n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. (Bureau de Nairobi ; version française Camille Raynaud)