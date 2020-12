Éthiopie: déclaration du haut représentant/vice-président, Josep Borrell, concernant sa rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre des affaires étrangères d'Éthiopie, Demeke Mekonnen

Je me suis entretenu aujourd'hui à Bruxelles avec le vice-Premier ministre et ministre des affaires étrangères d'Éthiopie, Demeke Mekonnen. L'Éthiopie traverse une période difficile. J'ai exprimé ma vive préoccupation face à l'augmentation des violences ethniques ciblées, aux nombreuses victimes et aux violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. J'ai également fait part de mon analyse selon laquelle ce conflit est en train de déstabiliser gravement la région.

J'ai également abordé la question de la détérioration de la situation humanitaire en Éthiopie et dans la région, notamment au Soudan. Le droit international humanitaire doit être respecté. Au nom de l'UE, j'ai plaidé en faveur de la libre circulation en toute sécurité ainsi que de la protection des civils, des groupes vulnérables et des personnes déplacées à l'intérieur du pays.

Le message de l'UE est clair: nous appelons toutes les parties à mettre en place les conditions qui faciliteront l'accès sans entrave aux personnes dans le besoin, la cessation des hostilités, la non-ingérence de tout acteur extérieur et la liberté des médias. La coopération avec les envoyés de haut niveau nommés par le président de l'Union africaine devrait ouvrir la voie à un dialogue qui constitue la seule manière d'éviter une déstabilisation supplémentaire.