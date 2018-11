Éthiopie : nouveau prêt de 30 millions d’EUR pour les femmes entrepreneurs à l’appui de la croissance économique et de l’égalité hommes-femmes

Un prêt de 30 millions d'EUR en faveur de petites et très petites entreprises détenues par des femmes

Des investissements conjoints dans le projet de développement de l'entrepreneuriat féminin (Women Entrepreneurship Development Project ou WEDP) en Éthiopie

La stratégie de la BEI en matière d'égalité hommes-femmes au service de la mise en œuvre de la politique de l'Union européenne

À l'occasion de la Journée de l'Afrique de la BEI à Addis-Abeba, la Banque européenne d'investissement a signé ce jour un nouveau prêt avec le ministère éthiopien des finances et de la coopération économique qui permettra de renforcer l'inclusion économique et l'autonomisation des femmes dans tout le pays.

La BEI va accorder un prêt à long terme de 30 millions d'EUR à l'appui du projet de développement de l'entrepreneuriat féminin (Ethiopia Women Entrepreneurship Development Project - WEDP), également financé par la Banque mondiale, qui soutient des petites et très petites entreprises intégralement ou partiellement détenues par des femmes entrepreneurs.

Cela permettra de surmonter un obstacle majeur, en particulier pour les femmes qui éprouvent des difficultés à accéder au financement pour leurs entreprises. Elles sont souvent exclues par les banques commerciales en raison du volume relativement faible des prêts dont elles ont besoin et des exigences excessives en matière de garanties (consulter l'étude).

Le projet de développement de l'entrepreneuriat féminin en Éthiopie vise à améliorer l'accès au financement et les débouchés commerciaux pour ces femmes entrepreneurs mal desservies. En favorisant l'inclusion financière et la croissance des petites et très petites entreprises détenues par des femmes, la BEI contribue à la création d'emplois et soutient l'autonomisation des femmes.

Werner Hoyer, le président de la BEI, s'est exprimé en ces termes : « Il est crucial de s'attaquer aux obstacles freinant le potentiel des femmes afin de soutenir le développement et de lutter contre la pauvreté à l'échelle mondiale. L'égalité hommes-femmes est également une valeur européenne fondamentale, au cœur des politiques extérieures de l'Union européenne que la BEI s'est engagée à mettre en œuvre. En tant que banque de l'UE et l'un des plus grands bailleurs de fonds multilatéraux au monde, la Banque européenne d'investissement peut changer la donne en investissant dans des projets visant à promouvoir l'autonomisation des femmes et leur inclusion économique et à soutenir ainsi la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Ce n'est pas seulement ce qu'il convient de faire - c'est aussi économiquement judicieux. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, qui a signé l'accord de prêt dans la capitale éthiopienne, a déclaré pour sa part : « En facilitant l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs et en investissant dans des entreprises détenues par des femmes, le projet de développement de l'entrepreneuriat féminin en Éthiopie favorisera la croissance économique, la création d'emplois, l'autonomisation des femmes et, en définitive, la réduction de la pauvreté dans ce pays. Cela s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'Accord de Cotonou et de la coopération entre l'Éthiopie et l'Union européenne, comme indiqué dans le programme indicatif national 2014-2020 pour l'Éthiopie, et constitue l'une des priorités de la Banque réaffirmée dans lastratégie du Groupe BEI en matière d'égalité hommes-femmes et d'autonomisation économique des femmes. »

Signant l'accord de prêt aux côtés de M. Fayolle, vice-président de la BEI, Ahmed Shide, le ministre éthiopien des finances, a déclaré quant à lui : « L'accès limité au crédit pour des investissements privés est un obstacle à la croissance et à la compétitivité des entreprises, en particulier des entreprises très petites, petites et moyennes et de manière disproportionnée pour les entreprises appartenant à des femmes. Le plan de croissance et de transformation poursuivi par le gouvernement éthiopien donne la priorité aux jeunes, en particulier aux femmes, en leur permettant d'accéder à des services financiers et au crédit, ainsi qu'à des formations axées sur le secteur manufacturier et la vie professionnelle. Le projet de développement de l'entrepreneuriat féminin, lancé en 2013 avec l'appui de partenaires du développement, a depuis servi de plate-forme pour mobiliser un soutien supplémentaire en faveur de cette cause. Ce qui a commencé par un crédit de 50 millions d'USD de la Banque mondiale à l'appui de ce projet a depuis attiré des financements publics de la part de l'Italie et du Japon. Je me réjouis à présent de compter la Banque européenne d'investissement comme notre plus récent partenaire soutenant cette initiative à travers l'accord de prêt que nous venons de signer. »

Johan Borgstam, ambassadeur de l'UE en Éthiopie : « Assurer l'égalité hommes-femmes est crucial si l'on veut éradiquer la pauvreté. C'est d'abord et avant tout une question de droits humains, mais c'est également un atout économique. Aucune économie ne peut atteindre son plein potentiel si la moitié de la population ne bénéficie pas d'un accès égal à l'éducation, à la justice et au processus de décision politique. L'inégalité entre les sexes entrave l'émancipation des individus et le développement de pays entiers. Les efforts que le gouvernement éthiopien a récemment déployés pour faire en sorte que les femmes qualifiées aient les mêmes perspectives d'avenir que leurs homologues masculins envoient un signal important au peuple éthiopien, tant aux hommes qu'aux femmes. »

L'édition 2018 de la Journée de l'Afrique est organisée en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) sur le thème de l'industrialisation durable.

La Journée de l'Afrique de la BEI a été créée pour explorer les nombreux défis auxquels est confronté le continent et aborder les moyens de tirer parti de son énorme potentiel. Cet événement sert de plateforme de débat dans des domaines tels que le développement du secteur privé, le financement des petites entreprises, l'emploi des jeunes et des femmes, l'agriculture, l'innovation et la numérisation.

