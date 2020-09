Ethos et Clartan lancent un fonds d'investissement durable

Genève (awp) - La fondation Ethos et le gestionnaire d'actifs Clartan ont créé un fonds d'investissement durable, dont le but est d'investir dans des entreprises européennes prenant en compte le volet environnemental et social de leurs activités.

Permettre à des investisseurs d'investir de manière "durable et responsable". C'est le but des nouveaux partenaires Ethos et Clartan à travers la création du fonds d'investissement durable "Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap", d'après un communiqué publié mercredi.

Pour pouvoir entrer dans ce fonds, les quelques 500 capitalisations européennes potentielles ne dépassant pas les 20 milliards d'euros doivent justifier "des meilleures pratiques en termes de responsabilité sociale, environnementale et de bonne gouvernance (ESG)" ainsi que d'un impact positif sur l'environnement et la société".

L'empreinte carbone et la stratégie seront par exemple prises en compte.

A l'inverse, toute entreprise qui réalise plus de 5% de son chiffre d'affaires dans des "secteurs sensibles" comme l'armement, le charbon, le gaz ou le pétrole de schiste est automatiquement écartée.

Clartan aura pour mission de gérer un portefeuille compris entre 25 et 40 sociétés.

nj/ol