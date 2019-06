Etihad et Saudi suspendent les survols du détroit d'Ormuz et du golfe d'Oman

(Actualisé avec Saudia)

DUBAI/LE CAIRE, 23 juin (Reuters) - La compagnie émiratie Etihad Airways et la compagnie saoudienne Saudi Arabian Airlines ont annoncé samedi la suspension des survols du détroit d'Ormuz et du golfe d'Oman via l'espace aérien iranien, précisant que les vols concernés suivraient désormais d'autres itinéraires.

L'aviation civile des Emirats Arabes Unis avait auparavant adressé une mise en garde aux compagnies aériennes locales, compte tenu de l'aggravation des tensions dans la région.

Dans un communiqué repris par l'agence WAM, elle les invite "à prendre les mesures nécessaires pour éviter les zones susceptibles de présenter un risque pour l'aviation civile".

Donald Trump a dit vendredi avoir renoncé in extremis à des frappes aériennes en Iran, après la destruction en vol d'un drone de l'US Navy, jeudi près du détroit d'Ormuz. (Alexander Cornwell et Nayera Abdallah, avec Stephen Kalin à Ryad; Jean-Philippe Lefief et Jean Terzian pour le service français)