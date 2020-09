Etiquetage environnemental des aliments: le gouvernement lance un appel à projets

Dépêche - Publié le 11.09.2020

Dans un communiqué de presse du 10 septembre, le gouvernement annonce lancer un appel à projet afin d'expérimenter l'affichage environnemental sur les produits alimentaires. L'objectif de cet affichage est de «fournir une information sur l'impact environnemental de toutes les étapes de la fabrication jusqu'à l'acheminement des produits alimentaires» qui soit «fiable et lisible». Il permettra «aux consommateurs d'intégrer la dimension environnementale dans leurs arbitrages et choix alimentaires et ainsi les aider à opérer des substitutions de produits», tout en leur signalant «les actions engagées par les entreprises et les filières visant à réduire leurs impacts environnementaux et ainsi créer de nouveaux marchés », assure le gouvernement. L'appel à candidatures s'adresse aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire, aux distributeurs, aux acteurs de la restauration collective, du numérique, ainsi qu'aux associations et équipes de recherche. L'expérimentation, qui se déroulera jusqu'à mi-mars 2021, sera suivi d'un bilan transmis au Parlement. «Sur la base de ce bilan, la méthodologie et les modalités d'affichage environnemental les plus pertinentes seront arrêtées pour le secteur alimentaire», indique le communiqué.