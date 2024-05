Zurich (awp) - La Banque CIC (Suisse) va augmenter de près de moitié sa base de fonds propres par l'entremise d'une augmentation de capital de 300 millions de francs suisses. D'ici fin juin, l'établissement, filiale du groupe français Crédit Mutuel Alliance fédérale, disposera ainsi de capitaux propres de 921 millions, contre 621 millions fin décembre 2023.

L'augmentation de capital, ratifiée cette semaine par le conseil d'administration, avait reçu le feu verts des actionnaires de la Banque CIC (Suisse) en novembre dernier, précise vendredi l'établissement basé à Bâle. A la faveur d'une base en capitaux accrue, ce dernier pourra développer sa capacité en matière d'octroi de crédits.

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, la Banque CIC (Suisse) ambitionne élargir d'ici 2028 son offre de produits et de services pour les entreprises, les entrepreneurs privés et les grands clients privés, poursuit l'établissement. Ce dernier prévoit ainsi l'embauche de près de 80 nouveaux collaborateurs, aussi bien au siège de Bâle que dans ses succursales de Zurich, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Sion et Lugano.

L'an dernier, la banque, qui emploie quelque 450 collaborateurs, a vu son bénéfice croître de plus de moitié à 40,7 millions francs suisses, malgré un repli de 2,6% de ses revenus à 185,6 millions. Fin 2023, elle affichait un total du bilan de 12,7 milliards.

vj/al