Étude: Le commerce soutient plus de 36 millions d'emplois dans l'UE

Deux nouvelles études publiées aujourd'hui par la Commission européenne soulignent l'importance croissance des exportations de l'UE pour les perspectives d'emplois en Europe et au-delà.

Les exportations de l'UE à destination du reste du monde sont plus fortes que jamais et soutiennent 36 millions d'emplois en Europe, soit deux tiers de plus qu'en 2000. Parmi ces emplois, 14 millions sont occupés par des femmes. En outre, les exportations de l'UE vers le reste du monde génèrent 2,3 billions d'euros de valeur ajoutée dans l'UE.

Depuis le début de l'actuelle Commission en 2014, le nombre d'emplois reposant sur les exportations a progressé de 3,5 millions. Ces emplois sont en moyenne rémunérés 12 % de plus que les emplois dans le reste de l'économie.

La commissaire au commerce, Cecilia Malmström, a déclaré à ce sujet: «Il ressort très clairement de cette étude que le commerce est propice à l'emploi. Les exportations de l'UE vers le reste du monde contribuent à assurer les moyens de subsistance d'un nombre sans cesse grandissant de citoyens dans tous les pays d'Europe. Près de 40 % des emplois soutenus par le commerce sont occupés par des femmes. Le commerce de l'UE soutient aussi des millions d'emplois bien au-delà des frontières de l'UE, y compris dans les pays en développement. Voici une preuve supplémentaire que le commerce peut être bénéfique pour tous: ce qui est bon pour nous l'est également pour nos partenaires dans le monde entier.»

Le rapport publié aujourd'hui, à l'occasion de la journée de la politique commerciale de l'UE, contient des fiches détaillées exposant les résultats obtenus pour chaque État membre de l'UE. Les exportations créent et soutiennent des emplois dans l'ensemble de l'UE, et les chiffres sont en hausse. Les plus fortes progressions ont été enregistrées depuis 2000 en Bulgarie (+312 %), en Slovaquie (+213 %), au Portugal (+172 %), en Lituanie (+153 %), en Irlande (+147 %), en Estonie (+147 %) et en Lettonie (+138 %).

Les chiffres publiés aujourd'hui soulignent les retombées positives importantes des exportations à l'international. Lorsque les exportateurs de l'UE affichent de bonnes performances dans un État membre, les travailleurs des autres États membres en profitent également. En effet, les entreprises qui fournissent des marchandises et des services tout au long de la chaîne d'approvisionnement bénéficient également de la vente du produit fini à l'étranger par leurs clients finals. À titre d'exemple, les exportations françaises vers le reste du monde soutiennent environ 627 000 emplois dans les autres États membres de l'UE.

Enfin, les exportations de l'UE vers les autres pays du monde soutiennent presque 20 millions d'emplois en dehors de l'UE. Ces emplois ont plus que doublé depuis 2000. Plus d'un million d'emplois aux États-Unis sont ainsi soutenus par la production de marchandises et de services américains qui sont intégrés dans les exportations de l'UE par l'intermédiaire des chaînes d'approvisionnement mondiales.

L'étude se penche également sur l'équilibre hommes-femmes et conclut que presque 14 millions d'emplois féminins sont soutenus par le commerce au sein de l'UE.

Historique du dossier

La Commission européenne a fait de la politique commerciale un élément clé de la stratégie 2020 de l'Union européenne. Compte tenu de l'évolution rapide de l'environnement économique mondial, il importe plus que jamais de comprendre pleinement le rôle joué par les flux commerciaux sur l'emploi. Cela ne peut se faire que par la collecte d'informations et d'analyses complètes, fiables et comparables pour étayer l'élaboration de politiques reposant sur des données probantes.

Guidés par cet objectif, le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne et la direction générale du commerce de la Commission ont collaboré à l'élaboration d'une publication qui se veut un outil précieux pour les responsables de la politique commerciale et les chercheurs.

Faisant suite à la première édition de 2015, le rapport présente une série d'indicateurs pour illustrer en détail les liens entre le commerce et l'emploi pour l'UE dans son ensemble et pour chaque État membre de l'UE, la nouvelle base de données mondiale des entrées-sorties pour l'année 2016 ayant servi de source de données principale. Ces informations sont complétées par des données sur l'emploi ventilées selon l'âge, les compétences et le sexe. Tous les indicateurs se rapportent aux exportations de l'UE vers le reste du monde de manière à refléter l'envergure de la politique commerciale de l'UE.

Pour en savoir plus

Le mémo avec des données plus détaillées (en anglais)

Carte interactive (28 fiches pays et une fiche UE): Combien d'emplois sont soutenus par les exportations dans votre pays? (en anglais)

Version intégrale de l'étude - données et graphiques (en anglais)



Étude sur le commerce et le revenu (en anglais)



Note de l'économiste - Explication des données de l'étude (en anglais)

Rapport 2015 (en anglais)



Page consacrée à la journée européenne de la politique commerciale (en anglais)