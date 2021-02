Euclyde Data Centers joue la carte de l'insertion professionnelle

Euclyde Data Centers, développeur et exploitant de datacenters neutres de haute disponibilité, confirme son positionnement d’entreprise vertueuse et responsable en intégrant l’initiative « des plombiers du numérique » et en participant à l’intégration professionnelle de jeunes en réinsertion. Sensible à cette cause sociétale, Euclyde Data Centers a décidé de participer à ce programme innovant et riche de sens pour accueillir au sein de ses datacenters de nombreux stagiaires pour leur permettre de mettre en pratique leur enseignement et acquérir une expérience professionnelle valorisante. Cette coopération a également permis à Euclyde Data Centers de recruter l’un d’entre eux qui travaille désormais au sein de son Datacenter DC6 à Lognes en Ile de France.Cette première étape étant couronnée de succès, Euclyde Data Centers prévoit de continuer à supporter à long terme les plombiers du numérique en intégrant prochainement de nouveaux jeunes.

Anwar Saliba, Directeur Général d’Euclyde Data Centers « Nous sommes fiers de contribuer à faciliter l’insertion des jeunes en réinsertion. Le projet « Les plombiers du numérique » se positionne comme une initiative qui répond parfaitement aux besoins des exploitants de datacenters à la recherche de professionnels formés pour les accompagner dans l’exploitation des infrastructures qu’ils hébergent. Nous avons particulièrement apprécié d’accueillir des jeunes qualifiés et engagés dans l’accomplissement de leurs missions. Nous allons ainsi continuer à soutenir ce projet sociétal ces prochaines années. »