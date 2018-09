Euclyde renforce son équipe de direction

Euclyde, exploitant national de datacenters régionaux, renforce son équipe de direction pour soutenir sa croissance et recrute son Directeur commercial ainsi qu'un deuxième directeur d'exploitation régional.

Arnaud Buclin, nouveau Directeur commercial d'Euclyde

En charge du développement commercial, il participe à l'élaboration de la stratégie à mettre en oeuvre pour détecter les nouvelles opportunités et développer les parts de marché du groupe sur tous les pôles économiques français dans les segments identifiés. Basé à Lyon, au DC5, Arnaud Buclin joue donc un rôle important dans l'organisation d'Euclyde et va participer à la croissance du groupe dans l'optique de renforcer sa présence sur le territoire national et international.

Olivier Nambrard, Directeur d'exploitation régional

À ce poste, il est en charge du bon fonctionnement des sites dont il a la charge, à savoir les DC2, DC5 et bientôt DC6. Au-delà de cet aspect, il assure la gestion de la maintenance des installations et des infrastructures existantes. Garant des aspects liés au bon fonctionnement des datacenters dont il a la responsabilité, il assure une veille technologique au niveau des évolutions techniques à venir et gère les prestataires techniques externes. Enfin, il peut être amené à intervenir sur certains projets clients pour les conseiller et s'assurer de la bonne mise en production des environnements hébergés.

