Eurazeo : 22,7 milliards d'euros d'encours à fin mars

Au 31 mars 2021, les actifs sous gestion du groupe Eurazeo s’élèvent à 22,7 milliards d'euros, en hausse de 21% sur 12 mois et de 4% par rapport à fin 2020. La société d’investissement gère des capitaux pour le compte d’investisseurs partenaires pour 16 milliards d'euros, en hausse de 27% sur 12 mois glissant et de 6% sur 3 mois, ainsi que les capitaux permanents du groupe (actif net réévalué, ANR) pour 6,8 milliards d'euros.



Conformément à sa méthodologie, les actifs non cotés, qui représentent aujourd'hui la totalité des actifs portés au bilan du groupe, ne font pas l'objet d'une revalorisation trimestrielle. La mise à jour de la trésorerie et des éventuelles variations en cas d'acquisitions et cessions, conduisent à un actif net réévalué de 6,8 milliards d'euros, soit 85,5 euros par action.



La dynamique de levée de fonds devrait se poursuivre sur les prochains trimestres, compte-tenu des montants levés à date en 2021 (1,2 milliard d'euros), de l'intérêt des clients investisseurs pour les fonds en cours, et du programme de levée de fonds prévu. Les levées de fonds pour 2021-2022 sont ainsi attendues en croissance par rapport au niveau record de 2020 (2,9 milliards d'euros).



Les commissions de gestion progressent de 4 % à 59 millions d'euros à fin mars et se répartissent entre l'activité de gestion pour compte de tiers en progression de 13 % à 41 millions, portée par l'effet embarqué des bonnes levées de fonds de 2020 et les commissions de gestion calculées pour le compte du bilan d'Eurazeo pour 18 millions en baisse de -13 % du fait des cessions réalisés récemment (Europcar et Iberchem notamment). Les commissions de performance réalisées, qui dépendent des cessions, sont très limitées sur la période du fait de l'absence de cessions significatives sur le trimestre, 1 million d'euros contre 2 millions d'euros, un an auparavant.



La société d'investissement confirme son objectif d'augmentation de la marge de FRE à moyen terme à 35-40%, contre 28,7% en 2020. Les FRE, qui représentent les commissions nettes de gestion, mesurent les revenus nets récurrents de l'activité.



Compte-tenu du timing des levées de fonds attendues cette années et de l'important programme de cessions prévu, la progression des commissions de gestion sera toutefois moins forte en 2021 pour rebondir à un niveau supérieur à partir de 2022 grâce à la levée des fonds successeurs.