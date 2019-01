Eureka Solutions lance la version 7 de son ERP sous le signe de l'intelligence artificielle

Eureka Solutions, éditeur et intégrateur de logiciels de gestion, joue la carte de l'innovation en annonçant la disponibilité immédiate de la nouvelle version de sa solution Eureka ERP.

Le progiciel Eurêka ERP, ainsi que les solutions annexes, répondent aux besoins majeurs des entreprises en tirant profit des technologies les plus modernes et de plateformes technologiques multiples. Dans ce contexte, l'éditeur propose une solution intégrée qui répond à l'ensemble des besoins opérationnels des professionnels évoluant notamment dans les secteurs de l'industrie et du commerce.

C'est dans ce contexte que la version 7 s'enrichit de puissantes fonctionnalités rendues possibles grâce à l'intelligence artificielle. Ce faisant, Eureka Solutions a su prendre une avance importante et mettre en place de nouvelles fonctionnalités permettant aux entreprises de mener à bien leur transformation digitale grâce à des outils innovants et générateurs de productivité. Au-delà de l'IA, la version 7 d'Eureka ERP a aussi été repensée pour proposer de nouvelles possibilités de travail en situation de mobilité (connectée ou déconnectée). Ce volet est lié à un travail en co-innovation mené avec une startup Mulhousienne .

Éric WOLFARTH, Directeur Général d'Eureka Solutions: « Notre nouvelle version préfigure de ce que devront apporter les ERP sur les prochaines années. Nous bénéficions d'une avance importante suite aux partenariats et investissements que nous avons réalisés. Notre ambition est désormais de permettre à l'ensemble de nos clients d'utiliser nos nouvelles fonctions pour gagner en productivité, agilité et performance dans leur nouvelle expérience Digitale. L'IA et la mobilité sont deux points-clés qui leur permettront de remplir ces différents objectifs en s'appuyant sur une plateforme unifiée. »

