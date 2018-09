Eureka Solutions nomme Éric Wolfarth au poste de Directeur Général

L'objectif, pour Eric Wolfarth, est d'accompagner l'éditeur dans sa nouvelle phase de croissance. Pour ce faire, il veille notamment à faire évoluer l'offre proposée et à mettre en place une nouvelle organisation. Pour mener à bien sa mission, il peut s'appuyer sur une forte expérience professionnelle acquise dans l'industrie IT depuis trente ans au sein de groupes de référence.

Henri Stuckert, Président d'Eureka Solutions « L'expertise, la méthodologie et la proximité d'Éric avec nos équipes, nos clients et partenaires sont de réels atouts qui lui permettront de mener à bien sa mission et d'accélérer notre croissance tout en préparant l'avenir. »

Éric Wolfarth, Directeur Général d'Eureka Solutions « Eureka ERP est un logiciel de référence sur le marché des solutions de gestion à destination des PME/PMI et des ETI. Nous allons capitaliser sur ce positionnement unique pour offrir de nouvelles offres à nos clients et les accompagner dans la modernisation de leurs processus de gestion orientés métiers (Intelligence Artificielle, Blockchain, ...). La fiabilité de notre offre, l'expertise de nos équipes et la relation de confiance avec tous nos clients sont des bases solides qui vont nous permettre de faire la différence et de jouer la carte de l'innovation. »