Eurêka Solutions ouvre son capital à ses collaborateurs

Eurêka Solutions, éditeur de la solution Eurêka ERP, innove et fait évoluer la structure de son capital pour lancer sa nouvelle stratégie de croissance et conserver son indépendance sur le marché. Cette annonce structurante est une réelle innovation et vient saluer le travail des équipes qui ont su s’investir depuis de nombreuses années pour faire de l’éditeur l’un des leaders de son marché.

Depuis plus de 20 ans, Eurêka Solutions apporte aux PME/PMI et ETI des solutions pertinentes et opérationnelles. La suite Eurêka ERP répond aux besoins majeurs des entreprises en tirant profit des technologies les plus modernes et de plateformes technologiques multiples. Eurêka Solutions est l’un des rares éditeurs du marché à bénéficier d’un positionnement d’expert autour de la plateforme IBM Power-i.

Concrètement, 23 collaborateurs de l’éditeur vont détenir 29 % des actions de l’entreprise suite à une augmentation de capital. Fort de cette annonce, Eureka met clairement en avant ses ambitions et sa capacité à accompagner durablement ses clients dans l’évolution de leurs projets. Tous les voyants sont donc au vert pour l’éditeur avec une excellente note de la Banque de France, un développement soutenu avec de nouveaux grands projets réalisés en 2020 et une évolution de la structure interne pour soutenir la croissance. En 2021, Eureka Solutions va continuer à investir pour compléter ses équipes en recrutant de nouveaux collaborateurs et faire évoluer son offre en y intégrant des innovations majeures.

Henri Stuckert, Président d’Eureka Solutions « Je suis fier d’annoncer cette évolution profonde de notre capital qui est un véritable gage de reconnaissance pour la qualité du travail réalisé par nos équipes. Eurêka Solutions va conserver son indépendance et sa compétitivité en accélérant à nouveau et en investissant des ressources importantes pour conserver son avantage concurrentiel à long terme. »