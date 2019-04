Eureka-Solutions poursuit son extension et recrute en 2019

Eureka-Solutions, éditeur du logiciel Eureka ERP, annonce l'ouverture de 10 postes de consultants pour intégrer de nouveaux experts au sein de ses équipes techniques et de conseil sur Nantes et Mulhouse.

Depuis plus de trente ans, Eureka-Solutions est le partenaire ERP des PME/PMI et ETI, et propose ses solutions de Gestion en mode classique ou en mode hébergé sur l'ensemble du territoire.

Eureka-Solutions connait une forte croissance d'activité suite au succès de la nouvelle version de sa solution, qui intègre notamment l'Intelligence Artificielle. Pour l'accompagner dans sa croissance, l'entreprise recherche 10 consultants confirmés et des jeunes diplômés, dans le domaine de la Finance, de la GPAO et de la gestion commerciale. En rejoignant l'équipe, les nouveaux collaborateurs participeront à la transformation numérique des clients tout en poursuivant la volonté d'innovation de l'entreprise.

Plus d'informations sur https://www.eureka-solutions.fr/actualites/

Le Directeur Général d'Eureka Solutions, Eric Wolfarth, explique : « En recrutant de nouveaux collaborateurs, nous allons supporter notre croissance et pouvoir mener à bien les différents projets de nos futurs clients. La récente sortie de notre nouvelle solution Eureka V7 est un accélérateur majeur qui nous permet de répondre aux nouveaux besoins de nos clients. Nous offrons à nos collaborateurs des conditions de travail attractives au sein d'une équipe d'experts tout en associant une qualité de vie au travail et un esprit d'équipe. Travailler chez Eureka Solutions est une opportunité unique d'évoluer chez un éditeur qui positionne l'innovation et l'humain comme une donnée centrale dans sa stratégie de développement. »

