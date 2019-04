02/04/2019 | 19:24

Euro-Stoxx50 renoue avec les 3.400Pts et revient à 0,1% de son zénith du 3 octobre (3.405) et 0,2% de son zénith du 19 mars (3.409Pts).

L'objectif suivant serait 3.450, l'ex-sommet du 27 septembre et 29 août 2018.

L'étape d'après sera le retracement des 3.527 du 14 juin et 27 juillet



