Eurobio Scientific : annonce ses résultats annuels 2018

Eurobio Scientific présente des résultats annuels 2018 qui reflètent le succès de la fusion avec Eurobio et des orientations retenues, avec des objectifs de croissance et de rentabilité atteints. L'EBITDA 2018 s'inscrit ainsi à +5,0 M€ contre +0,7 M€ pro forma en 2017. Le résultat opérationnel s'élève, quant à lui, à +1,6 M€ contre une perte pro forma de -3,4 M€ l'année passée.

(2)Pour une meilleure lisibilité, la société présente désormais un EBITDA standard, non retraité. L'EBITDA retraité 2017 publié s'élevait à 0,4 M€ en pro forma et -0,2 M€ en consolidé.

(1)Les comptes 2018 présentent désormais le Crédit d'Impôt Recherche dans les Autres produits et subventions. Le montant du CIR était de 0,4 M€ en 2017 et 0,5 M€ en 2018. Ce changement comptable est sans effet sur le résultat net.

pour sa gamme propriétaire EBX. La croissance a par ailleurs été freinée par la baisse du pôle Transplantation et le recul des ventes de tests HLA, dans un marché mature avec des gammes de produits en phase de renouvellement et une baisse conjoncturelle du nombre de greffes.

Le plan d'économies et les synergies mis en place à la suite du rapprochement entre Diaxonhit et Eurobio ont permis de réduire fortement les frais de structure, afin d'amener le résultat opérationnel en territoire positif.

Les dépenses en R&D se réduisent également fortement à 1,4 M€ en 2018 : les efforts sont désormais concentrés sur le développement d'anticorps et de produits de diagnostic présentant un potentiel d'accès rapide au marché. Ils permettent à la Société de bénéficier de 513 k€ de Crédit d'Impôt Recherche.

Les charges financières s'élèvent à 1,2 M€, en baisse par rapport à 2017 qui intégrait des charges exceptionnelles liées au rachat et à l'annulation de bons de souscription d'actions.

Le résultat exceptionnel de -0,4 M€ est lié principalement aux charges de restructuration du Groupe, désormais achevée.

Après prise en compte de 2,8 M€ de dotations aux amortissements des écarts d'acquisitions, le résultat net 2018 ressort en perte de -2,8 M€, à comparer à une perte 2017 de -10,4 M€ en pro forma. Hors amortissement des écarts d'acquisition, le résultat net est à l'équilibre.

Le montant total de la trésorerie s'élève à 11 M€ au 31 décembre 2018 et les capitaux propres à 28,2 M€. La dette financière a une maturité moyenne allongée de 3,2 à 5,2 années, à la suite des deux émissions obligataires réalisées au cours de l'exercice pour un montant total de 5 M€. Avec l'augmentation de capital de 3 M€ réalisée en février 2019, elles posent les bases permettant à Eurobio Scientific de disposer d'une structure financière adaptée au soutien de son développement interne et de sa croissance externe.

Poursuite de la croissance rentable

«2018 était une année clé pour Eurobio Scientific au cours de laquelle nous avons atteint nos objectifs de redresser significativement la rentabilité du Groupe tout en nous mettant en ordre de marche pour accélérer la croissance. Une nouvelle étape sera franchie cette année avec la réunion de la quasi-totalité des équipes sur le site des Ulis, où les équipements de dernière génération vont nous permettre d'accroître notre capacité de production et de mise sur le marché de nouveaux produits. Portés par le dynamisme du segment des maladies infectieuses et en particulier par la biologie moléculaire en France et à l'international, nous réitérons notre objectif de progression du chiffre d'affaires de +25% entre 2017 et 2020 » conclut Jean-MichelCarle, Président du Directoire d'Eurobio Scientific.

Prochain rendez-vous financier

Assemblée générale : 26 juin 2019

A propos d'Eurobio Scientific

Eurobio Scientific (ex Diaxonhit) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche

à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l'immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d'un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 120 collaborateurs et deux unités de production basées en région parisienne et aux Etats-Unis.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.fr

Les actions d'Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Euronext Growth BPI Innovation et Next Biotech.

Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP

Contacts Groupe Eurobio Scientific Calyptus Denis Fortier, Directeur Général Sophie Levesque / Mathieu Calleux Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général Relations Investisseurs Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 Tel. +33(1) 53 65 68 68 eurobio-scientific@calyptus.net TEPA FCPI

Page 2 sur 2