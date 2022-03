Euroclear rejoint le système de paiement blockchain soutenu par les banques

La société belge Euroclear a déclaré avoir acheté une petite participation dans le consortium Fnality, créé il y a trois ans, afin de s'engager plus avant dans la technologie des registres distribués (DLT) ou blockchain, la technologie qui sous-tend les crypto-monnaies comme le bitcoin.

Euroclear, qui règle les transactions d'actions et d'obligations, l'étape finale d'une transaction où l'argent est échangé contre la propriété légale d'un actif, a déclaré que l'objectif était de régler les actifs tokenisés, ou titres numériques, contre de l'argent numérique sur DLT de manière plus rapide et plus efficace.

Fnality, dont les actionnaires fondateurs comprennent plus d'une douzaine de banques mondiales, a déclaré que la participation d'Euroclear élargirait l'empreinte du consortium dans l'infrastructure du marché, la plomberie de base du système financier, alors qu'il passe des tests à la mise en œuvre de son plan cette année.

"Cela a des implications positives évidentes pour l'exécution de nos activités", a déclaré Rhomaios Ram, directeur général de Fnality, dans un communiqué.

Fnality vise à remplacer certains des processus lourds et de la paperasse impliqués dans le transfert de valeur entre les organisations financières en utilisant des versions numériques des monnaies.

L'année dernière, la Banque d'Angleterre a donné son feu vert à un nouveau type de compte auprès de la banque centrale pour répondre à un plus large éventail de systèmes de paiement anticipés, y compris ceux basés sur la blockchain.

Fnality a soumis une demande à la BoE pour devenir opérateur d'un tel compte et devrait mettre en service son système de paiement en livres sterling en octobre.

Euroclear, qui a réglé l'équivalent de 992 000 milliards d'euros (1 095 000 milliards de dollars) de titres l'année dernière, est détenu par un groupe de banques et de bourses, dont Euronext et le London Stock Exchange Group.

Les actionnaires fondateurs de Fnality comprennent Banco Santander, BNY Mellon, Barclays, CIBC, Commerzbank, Credit Suisse, ING, KBC Group, Lloyds Banking Group, Mizuho Bank, MUFG Bank, Nasdaq, State Bourse Corporation, Sumitomo Mitsui Banking Corporation et UBS.

(1 $ = 0,9062 euros)