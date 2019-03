Eurofins Scientific : Le repérage avant travaux

Les nombreuses évolutions réglementaires et normatives que nous rencontrons actuellement en amiante découlent de la volonté de l'état d'améliorer la prévention des risques liés à l'amiante en accompagnant la montée en compétence des acteurs dans les différents domaines d'activités.

Cette volonté fait suite notamment à deux études de 2014, dans lesquelles le haut conseil de la santé publique puis le Sénat ont relevé des faiblesses du dispositif législatif de l'amiante. Les textes réglementaires et normatifs ont vieilli et sont inaptes à suivre les nouveaux enjeux de la profession.

Un plan d'action interministériel a été rédigé par les ministères de la santé, du travail, de l'environnement et de la construction et est disponible sur le site de la DGT.

C'est dans ce contexte que l'Etat a décidé d'inscrire le repérage avant travaux (RAT) dans le code du travail, et de l'élargir à tous les domaines concernés par l'amiante et plus exclusivement aux immeubles bâtis, à travers la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation de parcours professionnels (article 113). Un décret, publié le 9 mai 2017, définit les contours des futures exigences.

Ce décret prévoit 6 domaines pour lesquels le RAT devra être organisé de manière obligatoire.

Ce domaine est déjà bien couvert, il a été renforcé par la mise à jour de la norme NF X 46-020 en Août 2017.

Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport;

Cela concerne aussi bien les terrains, sols et roches en place, les infrastructures de transports (dont enrobés routiers), les réseaux et équipements (canalisations…) et les ouvrages d'art et de génie civil.

Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;

Navires, bateaux et autres engins flottants ;

Aéronefs ;

Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.

Ce domaine a pour vocation de réunir l'ensemble des activités non couvertes par les autres domaines.

L'état a souhaité faire appel aux professionnels pour définir l'état de l'art de chaque domaine. Des normes seront donc créées, correspondant à chaque domaine à l'exception du domaine 2 pour lequel il y aura deux normes.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment France participe activement à la rédaction de ces normes, à la fois en tant que sachant sur les métiers amiante, et également en tant que connaisseurs de la norme NF X 46-020 pour garder une cohérence entre chaque norme.

Une fois les normes terminées, un arrêté par domaine viendra définir :

les modalités techniques de réalisation du repérage avant travaux ;

les conditions de qualification et de formation des opérateurs chargés de les mettre en œuvre ;

le contenu des rapports de repérage ;

les situations d'exemption prévues à l'article R. 4412-97-3/I ;

Les mesures de prévention alternatives à mettre en œuvre ;

Les documents de traçabilité et de cartographie.

Chaque arrêté fera l'objet d'un travail interministériel avec les administrations concernées. Par exemple pour l'arrêté sur les navires, la direction des affaires maritimes, la direction de la surveillance du territoire, le service de soutien de la flotte et direction générale du travail rédigent l'arrêté.

Il est à noter que les dispositions du décret n'entreront en vigueur, pour chaque domaine d'application cité, qu'à la publication de l'arrêté le concernant.

Parallèlement à cela, un arrêté supplémentaire (le 7e arrêté) sera rédigé par le ministère du travail (DGT) et de la santé (DGS) pour encadrer les analyses en laboratoires et les compétences requises pour réaliser l'analyse des matériaux et produits.

Cet arrêté remplacera l'arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits.

Cet arrêté, en lien avec l'ensemble des travaux normatifs, aura un réel impact sur nos laboratoires. En effet l'arrêté actuel date de 2003 et n'est pas adapté aux nouveaux enjeux et analyses.