Eurofins Scientific : Rapport financier Semestriel 30 juin 2019

ANNEXE AUX COMPTES AU 30 JUIN 2019........................................................................ 15 Page 3 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE AU 30 JUIN 2019 Page 4 Note Préliminaire Les lecteurs sont invités à lire les informations qui suivent relatives à la situation financière et au résul- tat opérationnel de la Société avec tous les états financiers sociaux de la Société, les notes annexées aux états financiers sociaux de la Société pour la période close le 31 décembre 2018 et toute autre information financière figurant dans le rapport financier annuel. Les états financiers de la Société ont été préparés conformément aux règles générales, définies par le plan comptable général d'établissement et de présentation des comptes annuels. Les informations qui suivent contiennent également des éléments prévisionnels reposant sur des estimations concernant l'activité future d'Eurofins-Cerep et qui pourraient se révéler significativement diffé- rents des résultats réels. Commentaires sur l'activité et les résultats Chiffre d'affaires social Au 30 juin 2019, le chiffre d'affaires social s'établit à 13.215 K€ contre 12.125 K€ enregistrés en 2018, en hausse de 9.0%. Cette hausse s'explique par l'acquisition de nouvelles activités (branche Services relatifs aux tests kinases exploitée auparavant par la société Eurofins Pharma Discovery Services UK), et le renouvellement des principaux contrats de services. Variations (K€) 30.06.19 30.06.18 Valeurs % Services 13 215 12 125 +1 090 +9% Autres 0 % Total 13 215 12 125 1 090 9% .Résultats de la Société Résultat d'exploitation Le résultat d'exploitation du premier semestre 2019 s'élève à 745 K€ contre 1.519 K€ au premier se- mestre 2018. Cette baisse s'explique notamment par les charges liées au démarrage des nouvelles activités. Résultat financier Le résultat financier au 30 juin 2019 s'élève à -23 K€ contre 115 K€ au premier semestre 2018. Résultat exceptionnel Le résultat exceptionnel s'élève à 132 K€ contre 329 K€ au premier semestre 2018. Résultat net Le résultat net de la Société s'établit à 1 056 K€ contre 2.100 K€ au 30 juin 2018. Page 5 Chiffres-clés 30.06.2019 30.06.2018 Variation Chiffre d'affaires 13 215 12 125 1 090 Résultat d'exploitation 745 1 519 -774 Résultat financier -22 115 -137 Résultat exceptionnel 132 96 36 Résultat net 1 056 2 100 -1 044 Recherche et développement De nouvelles applications à des tests pharmacologiques inaccessibles par les technologies historiques sont explorées autour de la plateforme de lecture en spectrométrie de masse, investie d'abord pour la mise en place de la plateforme épigénétique, puis pour celle de la plateforme ADME. Ces nouvelles applications devraient permettre d'offrir à l'industrie des modèles pharmacologiques permettant à nos clients d'évaluer les effets de leurs molécules sur ces cibles jusqu'ici impossible ou très difficile à éva- luer, ou d'évaluer plus finement les mécanismes d'action de ces molécules sur les cibles traitées, con- tribuant une nouvelle fois à l'extension des domaines de la recherche pharmaceutique. D'autre part, le projet mettant en commun des capacités scientifiques et techniques présentes au sein d'Eurofins Cerep et de l'université de Poitiers a été poursuivi en 2019. Ce projet a pour objectif la mise en place d'un modèle in vitro de microbiota intestinal (modèle capable de mimer l'environnement intes- tinal) qui sera évalué en 2019. Trésorerie La position de trésorerie de la Société s'élève 1.189 K€ au 30 juin 2019 contre 2.684 K€ au 30 juin 2018. Au cours du premier semestre 2019, la variation de trésorerie est de 406 K€. Elle s'explique par la variation des comptes courants. Principaux risques Les principaux risques pour les six premiers mois de l'exercice 2019 sont présentés dans les comptes sociaux pour la période clos le 30 juin 2019 (ci-après) et dans le rapport annuel 2018 du Groupe. Les principaux risques pour le second semestre 2019 sont identiques à ceux décrits dans les notes et le rapport mentionnés ci-dessus. Le Conseil d'Administration, lors de sa réunion du 18 avril 2019, a procédé à un réexamen des conven- tions réglementées et a considéré que les conventions suivantes ne répondaient plus aux critères du champ d'application des conventions prévues à l'article L225-38 du Code de Commerce : -CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES conclu le 30 mai 2013 entre Eurofins NSC Dé- veloppement France (« Eurofins ») et Eurofins-Cerep; -CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES conclu le 30 mai 2013 entre Eurofins NSC Finance France, Eurofins NSC HR France (« Eurofins ») et Eurofins-Cerep ; EUROFINS NSC IT INFRASTRUCTURE CLIENT SERVICES CONTRACT conclu le 18 juin 2013 entre Eurofins NSC IT Infrastructure France (« Eurofins ») et Eurofins-Cerep ;

INTERNATIONAL SUPPORT SERVICES (ISS) conclu le 25 mars 2014 entre Eurofins Interna- tional Support Services Lux SARL (« Eurofins ») et Eurofins-Cerep ;

SUB LICENSE AGREEMENT (GSC) conclu le 01 juillet 2014 entre Eurofins GSC Lux SARL (« Eurofins ») et Eurofins-Cerep ;

INTERCOMPANY SALES PRODUCT AGREEMENT conclu le 1er janvier 2015 entre Eurofins Panlabs, Inc. et Eurofins Cerep SA ;

INTERCOMPANY SALES PRODUCT AGREEMENT conclu le 1er décembre 2016 entre Euro- fins Panlabs Taiwan, Ltd. et Eurofins Cerep SA.

INTERCOMPANY SALES PRODUCT AGREEMENT conclu le 1er décembre 2016 entre Phar- macology Discovery Services Taiwan, Ltd. et Eurofins Cerep SA ;

INTERCOMPANY SALES PRODUCT AGREEMENT conclu le 1er janvier 2015 entre Eurofins Pharma Bioanalysis Services UK Limited et Eurofins Cerep SA ;

INTERCOMPANY SALES PRODUCT AGREEMENT conclu le 1er janvier 2015 entre Eurofins Pharma Discovery Services UK Limited et Eurofins Cerep SA ;

INTERCOMPANY SALES PRODUCT AGREEMENT » conclu le 1er janvier 2015 entre Eurofins Pharma Bioanalytics Services US Inc. et Eurofins Cerep SA. En conséquence, ces conventions ne font plus partie des conventions réglementées pour l'exercice 2019. Par ailleurs, les conventions suivantes ont pris fin et ne figure plus dans les conventions réglementées pour l'exercice 2019 : DEPOSIT AGREEMENT conclu entre Eurofins Discovery Services Lux SARL (« Eurofins ») et Eurofins CEREP.

LOAN AGREEMENT conclu le 15 avril 2014 entre Eurofins Discovery Services Lux SARL (« Eurofins »). La convention suivante est considérée comme entrant toujours dans le champ d'application des con- ventions réglementées : LOAN AGREEMENT conclu le 11 juin 2013 entre Eurofins Discovery Services Lux SARL (« Eurofins ») et Eurofins-Cerep. ; Au cours du premier semestre de l'exercice 2019 : Le Conseil d'Administration, lors de sa réunion du 27 février 2019, a autorisé l'acquisition par la Socié- té de la branche d'activité « Services » exploitée par la société Eurofins Pharma Discovery Services UK. Mme Christina Shasserre est administrateur des deux sociétés. Page 7 Le Conseil d'Administration, lors de sa réunion du 18 avril 2019, a autorisé la signature d'un contrat de dépôt avec la société Eurofins Discovery Services Lux SARL, actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote de la Société. Ce contrat est un contrat de dépôt à terme d'un an pour un montant maximum de 15 M€. La rémunération de cette convention serait effectuée au taux EURIBOR 3 mois sans marge et flooré à zéro. Le retrait des fonds pourrait s'effectuer à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis de 1 jour. La rémunération de cette convention serait effectuée au taux EURIBOR 3 mois sans marge et flooré à zéro. Le retrait des fonds pourrait s'effectuer à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis de 1 jour. Faits marquants de la période Acquisition de la Branche d'activité Services de la société Eurofins Pharma Discovery Services UK La Société a acquis auprès d'Eurofins Pharma Discovery Services UK la branche d'activité Services relatifs aux tests kinases destinés à l'industrie pharmaceutique pour un montant total de 1 761 973 £. Cette acquisition a pris effet le 1er mars 2019. Compte tenu de la présence d'un administrateur com- mun dans les deux sociétés parties à l'opération, cette opération entre dans le champ d'application des conventions prévues à l'article L 225-38 du code de commerce. Le Conseil, lors de réunion du 27 février 2019, a autorisé la conclusion de cette convention en rappelant l'intérêt de cette acquisition pour la Société et notamment, un positionnement en tant que centre d'excellence pour les tests kinases. Création d'un service « Integrated Drug Discovery » La Division Eurofins Discovery (anciennement Eurofins Pharma Discovery Services) a lancé un service de « Integrated Drug Discovery », nommé DiscoveryOne™ en s'appuyant sur l'expertise cumulée des six sociétés de services : Cerep, Panlabs, DiscoverX, E MD Millipore Drug Discovery & Development, Villapharma et Selcia. Ce service vise à proposer à l'industrie pharmaceutique des projets combinant la chimie médicinale et synthétique à l'analyse des composés dans les modèles biologiques, tout en réduisant la durée du cycle de développement par l'intégration au sein d'une même organisation de toutes les composantes. Eurofins-Cerep serait partie prenante de certains projets pour la partie modèle biologique ce qui créerait une source de revenu supplémentaire pour l'entreprise. Cyber-attaque du 2 juin 2019 Au début du mois de Juin 2019, la société, ainsi que plusieurs sociétés du réseau auquel elle appar- tient, a été victime d'une cyber-attaque qui a perturbé ses accès informatiques. Les systèmes informa- tiques ont pu être restaurés mi-juin. A ce jour, la Société n'a pas identifié un risque significatif résiduel dû à cette attaque. L'impact potentiel sur la perte de chiffres d'affaires au mois de juin devrait être a minima partiellement compensé à la fin de l'année 2019. Evènements postérieurs à la période et perspectives du second semestre 2019 La société poursuit le développement de son activité de test kinases acquise au cours du premier se- mestre 2019. Page 8 COMPTES SOCIAUX AU 30 JUIN 2019 Page 9 Comptes Sociaux au 30 juin 2019 Siège social : BP 30001- Le Bois L'Evêque - 86600 Celle L'Evescault Page 10 Bilan Actif (€) Montant brut Amortissements Net 30.06.19 Net 30.06.18 Dépréciations Immobilisations incorporelles Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires 0 0 0 0 Fonds commercial 2 234 0 2 234 266 Autres immobilisations incorporelles 813 813 0 1 Avances, acomptes immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Terrains 29 29 Constructions 0 0 0 0 Installations techniques, outillage 7 548 5 000 2 548 1 598 Autres immobilisations corporelles 4 571 2 678 1 893 2 004 Immobilisations en cours 1 210 0 1 210 858 Avances et acomptes Immobilisations financières Autres participations 0 0 0 0 Créances rattachées à des participations 0 0 0 0 Autres titres immobilisés Prêts 238 0 238 142 Autres immobilisations financières 2 0 2 3 Actif immobilisé 16 643 8 491 8 152 4 872 Stocks et en-cours Matières premières, approvisionnements 1 733 455 1 277 845 En-cours de production de biens En-cours de production de services 0 0 Produits intermédiaires et finis 1 486 250 1 235 1 171 Avances, acomptes versés sur commandes Créances Créances clients et comptes rattachés 5 414 295 5 120 3 433 Autres créances 18 397 0 18 397 17 653 Trésorerie et assimilés Valeurs mobilières de placement 0 0 0 0 (dont actions propres: 0) Disponibilités 1 189 0 1 189 2 684 Comptes de régularisation Charges constatées d'avance 180 0 180 182 Actif circulant 28 399 1 000 27 399 25 968 Charges à répartir sur plusieurs exercices Ecarts de conversion actif 58 0 58 74 Total général 45 101 9 491 35 609 30 915 Page 11 Bilan Passif (K€) 30.06.19 30.06.18 Capital social ou individuel (dont versé : 3 784) 76 76 Primes d'émission, de fusion, d'apport 10 838 10 837 Réserve légale 8 8 Réserves réglementées Autres réserves 4 079 4 079 Report à nouveau 10 164 6 305 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 1 056 2 100 Subventions d'investissement 1 2 Capitaux propres 26 221 23 407 Provisions pour risques 0 0 Provisions pour charges 2 632 2 472 Provisions pour risques et charges 2 632 2 472 Dettes financières Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : 0) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation 0 0 0 0 351 0 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 088 2 350 Dettes fiscales et sociales 2 887 2 488 Dettes diverses Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 116 0 Autres dettes 199 45 Comptes de régularisation Produits constatés d'avance 16 16 Dettes 6 657 4 899 Ecarts de conversion passif 99 137 Total général 35 609 30 915 Page 12 Compte de Résultat Première partie (K€) France Exportation 30.06.19 30.06.18 Ventes de marchandises Production vendue de biens 0 0 0 0 Production vendue de ser- 1 432 11 783 13 215 12 125 vices Chiffre d'affaires net 1 432 11 783 13 215 12 125 Production stockée 60 226 Production immobilisée 0 0 Subventions d'exploitation 0 1 Reprises amortissements, provisions, transferts de 662 279 charges Autres produits 0 0 Produits d'exploitation 13 937 12 631 Achats matières premières et autres approvisionnements 2 740 2 502 Variation stocks (matières premières, approvisionne- -387 -343 ments) Autres achats, charges externes 5 280 3 912 Impôts et taxes et versements assimilés 230 201 Salaires et traitements 3 369 2 879 Charges sociales 1 266 1 342 Sur immobilisations : dotations aux amortissements 500 384 Sur immobilisations : dotations aux provisions 0 0 Sur actif circulant : dotations aux provisions 102 151 Pour risques et charges : dotations aux provisions 80 66 Autres charges 12 18 Charges d'exploitation 13 192 11 112 Résultat d'exploitation 745 1 519 Page 13 Compte de Résultat Deuxième partie (K€) 30.06.19 30.06.18 Produits financiers de participations 0 7 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif 0 0 immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 2 20 Reprises sur provisions et transferts de charges 19 0 Différences positives de change 429 2 899 Produits nets cessions valeurs mobilières de placement 0 0 Produits financiers 450 2 926 Dotations financières amortissements, provisions 17 -8 Intérêts et charges assimilées 0 0 Différences négatives de change 455 2 819 Charges nettes cessions valeurs mobilières de placement 0 0 Charges financières 472 2 811 Résultat financier -23 115 Résultat courant avant impôts 723 1 634 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 192 96 Produits exceptionnels sur opérations en capital 0 0 Reprises sur provisions et transferts de charges 50 0 Produits exceptionnels 242 96 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 111 0 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 0 0 Dotations exceptionnelles amortissements, provisions 0 0 Charges exceptionnelles 111 0 Résultat exceptionnel 132 96 Impôts sur les bénéfices -202 -370 Total des produits 14 629 15 653 Total des charges 13 573 13 553 Bénéfice ou perte 1 056 2 100 Page 14 Tableau des flux de trésorerie (K€) 30.06.19 30.06.18 Résultat net 1 056 2 100 Amortissements et provisions 629 215 Plus ou moins values de cession 4 0 Marge brute d'autofinancement 1 689 2 315 Variation des stocks -448 572 Variation des créances d'exploitation -688 -877 Variation des créances hors exploitation 57 622 Variation des dettes d'exploitation 327 116 Variation des dettes hors exploitation 150 -727 Charges et produits constatés d'avance -125 122 Pertes et gains de change 7 -28 Variation du besoin en fonds de roulement -720 -200 Flux nets de trésorerie liés à l'activité 969 2 115 Acquisition d'immobilisations -2 728 357 Cession d'immobilisations 107 -75 Variation dettes sur immobilisations -1 203 0 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement -3 824 282 Augmentation de capital 0 Variation des comptes courants groupe 3 261 1 198 Prêt effort construction Remboursement d'emprunts / Avance preneur 38 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 3 261 -1 160 Variation de trésorerie 406 1 237 Trésorerie à l'ouverture 783 1 447 Trésorerie à la clôture 1 189 2 684 Page 15 Annexe Page 16 FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE Eurofins-Cerep s'est porté acquéreur, le 1er mars 2019, de la branche Services relatifs aux tests kinases exploitée aupara- vant par la société Eurofins Pharma Discovery Services UK. B. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES Les comptes sont établis conformément au PCG et aux principes généralement admis. Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypo- thèses de base : continuité de l'exploitation,

permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont décrites ci-après. B.1 CHANGEMENTS COMPTABLES Néant B.2 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Les amortissements sont calculés suivant la durée de vie prévue des immobilisations. Les taux les plus couramment pratiqués selon le mode linéaire sont les suivants : ∙ Logiciels ........................................................................................ 1 an ∙ Constructions ................................................................................ 20 ans ∙Installations techniques, matériels et outillages ............................ 5 à 8 ans ∙Installations générales agencements, aménagements ................. 10 ans ∙ Matériel de transport ..................................................................... 5 ans ∙Matériel de bureau et informatique ................................................ 3 ans ∙ Mobilier .......................................................................................... 5 à 8 ans Frais de recherche et développement Les dépenses des phases de recherche des projets internes sont systématiquement comptabilisées en charges. De plus, lorsque la phase de recherche et la phase de développement d'un projet interne ne peuvent être distinguées, les dépenses encourues au titre du projet sont traitées comme s'il ne comportait qu'une phase de recherche. Lignées cellulaires Depuis 2003, Eurofins-Cerep acquiert et produit ses lignées cellulaires. Celles-ci constituent le matériel biologique destiné à produire les protéines utilisées dans la réalisation des tests de profilage pharmacologique. Ce matériel biologique reproductible indéfiniment est comptabilisé en bien corporel non amortissable à l'actif du bilan. Il est évalué au coût d'acquisition ou au coût de production lorsqu'il est créé par Eurofins-Cerep. A l'arrêté des comptes, l'intérêt de chaque lignée est jugé en fonction de la valeur de marché de la lignée, de son intérêt scientifique, de la présence au catalogue de tests pharmacologiques l'utilisant et de la réalisation récente de ces tests aya nt généré des flux de trésorerie positifs. Cet examen décide du maintien de la valeur comptable de la lignée ou de sa déprécia- tion. La Société applique le règlement CRC 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs. Page 17 Fonds de commerce Le(s) fonds de commerce a/ont une durée d'utilisation non limitée et par conséquent n'est/ne sont pas amorti(s). Un test de dépréciation est effectué lorsqu'il apparaît un indice de perte de valeur et à minima une fois par exercice à la c lô- ture des comptes. Si la valeur actuelle du/des fond(s) de commerce devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation. B.3 PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la va leur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur d'utilité des titres de participation est appréciée sur la base des critères retenus lors de l'acquisition, notamment le chiffre d'affaires et les estimations des flux futurs actualisés de trésorerie. Pour les sociétés créées, est également pris en compte le niveau des capitaux propres. B.4 STOCKS Les stocks de matières, fournitures et produits achetés sont valorisés selon la méthode du coût moyen pondéré. La valeur brute comprend le prix d'achat à l'exception de toute valeur ajoutée. Les stocks de produits finis, les en-cours de production et les produits intermédiaires sont valorisés au coût de production. Ce coût est constitué du coût des matières, des fournitures, de la main-d'œuvre directe ainsi que de toutes les autres charges directes et indirectes afférentes. Une provision pour dépréciation des stocks est constituée si la valeur de réalisation prévisionnelle est inférieure à la valeur brute déterminée selon les modalités indiquées ci-dessus. B.5 CREANCES Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Par ailleurs, pour les autres créances clients, une dépréciation forfaitaire est constatée sur la base de la balance âgée clients. Les taux de dépréciation sont croissants, proportionnellement au nombre de jours de retard de règlement par facture. B.6 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Une provision est comptabilisée lorsqu'il existe une obligation juridique ou implicite envers un tiers, résultant d'évènements passés, qui provoquera probablement ou certainement une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci, et dont l'évaluation peut être faite avec une fiabilité satisfaisante. B.7 ENGAGEMENTS EN MATIERE DE RETRAITE Les engagements de la société en matière de retraites sont comptabilisés sous forme d'une provision pour charges. La provision inclut les écarts actuariels et les hypothèses retenues sont les suivantes : âge de départ : 65 ans pour les cadres et 63 ans pour les non cadres

probabilité de survie : selon les tables de mortalité établies par l'INSEE

taux de turn-over : entre 0% et 9% selon l'âge

turn-over : entre 0% et 9% selon l'âge taux d'inflation des salaires : 2 %

taux d'actualisation financière : 1.45 %

taux moyen des charges sociales : 41%

convention collective applicable : industrie pharmaceutique En vertu de la recommandation n°2013.02 du 7 novembre 2013 de l'ANC autorisant l'application d'IAS19 révisé dans les comptes sociaux, la société a évalué ses engagements de retraite selon la méthode 2 et a comptabilisé les écarts actuariels immédiatement et intégralement en résultat, en résultat financier. B.8 PROVISION POUR PERTE DE CHANGE ET OPERATIONS EN DEVISES Les créances, les dettes et les disponibilités en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées sur la base du cours de change du mois précédant l'opération. A la clôture de l'exercice, toutes les opérations en devises figurant au bilan sont converties sur la base du taux de conversion à la date de l'arrêté des comptes. Les différences de conversion sont inscrites aux comptes transitoires. Les pertes latentes entraînent la constitution d'une provision pour risques. Page 18 B.9 CHIFFRE D'AFFAIRES La Société applique la méthode dite « à l'avancement », pour la valorisation des contrats de prestations de services en cours à la clôture de l'exercice. L'ajustement du chiffre d'affaires (constitué par les produits facturés aux clients selon les modalités contractuelles) sur les produits réellement acquis, compte tenu de l'avancement des travaux réalisés, est constaté selon le cas en facture à établir ou en produit constaté d'avance. Pour les prestations continues, notamment les contrats de collaboration à long terme, les produits sont comptabilisés prorata temporis dès lors qu'ils correspondent à une contribution contractuellement acquise au titre de l'exercice considéré. C. ANALYSE DES PRINCIPAUX POSTES DU BILAN C.1 BILAN ACTIF C.1.1. Immobilisations incorporelles (K€) 01.01.19 Augmentation Diminution Transferts 30.06.19 Valeurs brutes Fonds commercial 266 1 968 0 0 2 234 Autres immobilisations incorporelles 813 0 0 0 813 Immobilisations en-cours 0 0 0 0 0 Total 1 079 1 968 0 0 3 046 (K€) 01.01.19 Augmentation Diminution Dépréciation, dota- 30.06.18 tions ou reprise Amortissements/Dépréciations Autres immobilisations incorporelles 812 0 0 0 813 Total 812 0 0 0 813 Le fonds commercial correspond au rachat de l'activité « GPCR Functionnel » afin de permettre à Eurofins-Cerep de proposer un catalogue complet sur cette plateforme. C.1.2. Immobilisations corporelles Valeurs brutes (K€) 01.01.19 Augmentation Diminution Transferts 30.06.19 Terrains 29 0 0 0 29 Matériel et outillage 7 030 904 386 0 7 548 Autres immobilisations corporelles 4 570 1 0 0 4 571 Immobilisations en cours 1 419 0 209 0 1 210 Total 13 047 905 595 0 13 357 Amortissements/Dépréciations (K€) 01.01.19 Augmentation Diminution Dépréciation, dota- 30.06.19 tions ou reprises Agencements des constructions 0 0 0 0 0 Matériel et outillage 4 873 466 339 0 5 000 Autres immobilisations corporelles 1 930 34 0 0 1 964 Immobilisations en cours 0 0 0 0 0 Total 6 803 500 339 0 6 964 Page 19 Acquisitions d'immobilisations corporelles Les acquisitions et les mises en service de matériel, outillage et autres immobilisations de la période représentent princi- palement des équipements de laboratoire et du matériel informatique. C.1.3. Immobilisations financières brutes Echéances de remboursement des créances liées aux immobilisations financières (K€) Montant brut - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans Prêt 238 238 Autres immobilisations financières 2 0 2 0 Total 240 0 2 238 C.1.4.Stocks et en-cours Principales composantes des stocks et en-cours (K€) Brut Provision Net Matières premières & fournitures 1 733 455 1 277 Produits intermédiaires 1 486 250 1 235 Total 3 218 706 2 513 . Les matières premières sont des produits chimiques et des produits biologiques. . Les fournitures sont les consommables utilisés lors des tests. . Les produits intermédiaires sont des préparations biologiques prêtes à être utilisées lors de tests. C.1.5. Créances Echéances des créances avant provisions (K€) Montant brut - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans Clients et comptes rattachés 5 414 5 414 - - Créances fiscales et sociales 2 033 2 033 - - Compte courant groupe 15 911 15 911 Autres créances 454 454 - Charges constatées d'avance 180 180 - - Total 23 991 23 991 - - Le montant des factures clients à établir est de 1 558 K€ au 30 juin 2019. Les autres créances comprennent essentiellement le prêt consenti à Eurofins Discovery Services Lux Holding Sarl pour un montant de 14 733 K€ Page 20 C.1.6. Provisions pour dépréciation d'actif (K€) 01.01.19 Augmentation Diminution 30.06.19 Immobilisations financières 0 0 0 0 Stocks matières & produits finis 631 75 0 706 Clients 268 27 295 Total 899 102 0 1 000 C.2. BILAN PASSIF C.2.1. Tableau de variation des capitaux propres (K€) Situation au Affectation Conversion Augmentation Autres Résultat de Situation au 01.01.19 du résultat d'O.S.A de capital l'exercice 30.06.2019 Capital social 76 76 Prime d'émission 10 838 10 838 Réserve légale 8 8 Réserve spéciale provenant de la 3 708 3 708 réduction de capital Autres réserves 371 371 Report à nouveau 6 306 3 859 10 164 Résultat 3 859 -3 859 - 1 056 1 056 Subventions d'inves- 1 1 tissement Total 25 165 0 0 0 0 1 056 26 221 C.2.2. Provisions (K€) Initial au Dotations Reprises Changement Solde au 01.01.2019 et transfert 30.06.2019 Utilisées Non Utilisées Ecart de change 47 19 29 Provisions pour risques 47 19 29 Engagement de retraite 2 197 97 2 294 Litiges salariés et in- 359 50 309 demnités licenciement Provisions pour 2 556 97 50 2 603 charges Total 2 603 97 0 69 0 2 632 Page 21 Autres provisions Provision pour litiges Au 30 juin 2019, Eurofins-Cerep a des litiges en cours avec d'anciens salariés, pour lesquels elle a, après consultation de ses conseils, estimé les sorties de ressources probables des actions engagées et constitué ou révisé une provision. Le montant en compte au bilan est de 309 K€. C.2.3. État des dettes Echéancier des dettes : (K€) Montant brut - 1 an + 1 à 5 ans + 5 ans Etablissement de crédit - - - - Dettes financières diverses - - - - Acomptes reçus sur commandes 351 351 - - Fournisseurs et rattachés 3 088 3 088 - - Dettes fiscales et sociales 2 887 2 887 - - Dettes sur immobilisations 116 116 - - Autres dettes 199 199 - - Produits constatés d'avance 16 16 - - Total 6 657 6 657 - - D. AUTRES INFORMATIONS D.1 PARTIES LIEES L'ensemble des opérations avec les parties liées sont conclues à des conditions normales. D.2 VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRE Catégorie d'activité CA 2019 (en k€) Services 13 215 TOTAL 13 215 D.3 IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE La société est inclue dans le périmètre de consolidation par intégration globale de la société : EUROFINS SCIENTIFIC SE Val Fleuri 23 1526 Luxembourg Les comptes consolidés sont disponibles sur le site d'Eurofins : www.eurofins.com Page 22 D.4 REGIME FISCAL D.4.1INTEGRATION FISCALE La société fait partie du périmètre d'intégration fiscale dont la mère intégrante est la société EUROFINS SCIENTIFIC SE à partir du 1er janvier 2018. Conformément à la convention d'intégration fiscale, l'impôt est supporté personnellement et définitivement par Eurofins Scientific SE. Cette dernière reverse à la société les crédits d'impôts obtenus de son fait. Aucune charge d'impôt sur les sociétés n'est donc comptabilisée dans les comptes de la société au titre du premier semestre 2019 Les déficits reportables au 31/12/2018 s'élèvent à 27 012 766 €. La société fait actuellement l'objet d'un contrôle fiscal portant sur les exercices 2014.2015 et 2016. D.4.2 CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI (CICE) Les créances de CICE constatées pour les exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 n'ont pas été perçues. Elles constituent un stock de crédit d'impôt qui sera imputé sur l'impôt dû au titre des 3 prochaines années et la part non utilisée sera remboursée par l'administration fiscale à l'issue de cette période. D.4.3 CREDIT D'IMPOT RECHERCHE Certaines dépenses supportées par la société ouvrent droit au crédit d'impôt recherche. Le produit de crédit d'impôt est comptabilisé au fur et à mesure des dépenses éligibles engagées dans l'année. Au titre de l'exercice, le crédit d'impôt s'est élevé à 315 000 €. Le produit de crédit d'impôt est comptabilisé en diminution de l'impôt sur les bénéfices. A la clôture, la créance de crédit d'impôt recherche s'élève à 2 665 532 €. D.5 EFFECTIF MOYEN L'effectif moyen présenté est la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile. L'effectif moyen par catégorie employé pendant l'exercice est le suivant : Catégorie d'effectifs Cadres 40 Non cadres 138 TOTAL 178 D.6 REMUNERATIONS La rémunération des organes de direction n'est pas fournie car, en raison du nombre des intéressés, cela conduirait à publier des rémunérations individuelles. Aucun engagement pour pension de retraite n'a été contracté ni aucune avance ou crédit octroyé. E. EVENEMENTS POST-CLOTURE Néant. F. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES DE MARCHE Instruments financiers Les principaux instruments financiers de la Société sont constitués de financements par crédit-bail auprès d'organismes fi- nanciers et de trésorerie. L'objectif de ces instruments financiers est de permettre le financement des opérations de la Socié- té. La Société détient également des créances clients, des dettes fournisseurs, des avances et acomptes reçus sur commandes qui sont générés par ses activités. Les principaux risques attachés aux instruments financiers de la Société sont le risque de change, le risque de crédit, le risque de taux d'intérêts et le risque de marché. Page 23 Risque de change Le bilan de la société est sensible aux variations du dollar US contre l'euro. La Société ne couvre pas ces expositions structu- relles mais cherche à limiter ses effets en visant l'équilibre dans la devise de fonctionnement des actifs et des passifs. La Société est également exposée à un risque de change concernant la partie du chiffre d'affaires et des charges réalisées en devises autres que l'euro. Ce risque existe principalement concernant le dollar US et, dans une moindre mesure, le yen jap o- nais quant aux produits et charges et flux de trésorerie liés ainsi qu'aux éléments correspondant des comptes de créances clients, des comptes fournisseurs et de trésorerie libellés dans ces devises. Risque de taux L'exposition de la Société au risque de variation des taux d'intérêt est liée à l'endettement financier à long terme. La politique de la Société consiste à gérer la charge d'intérêt en contractant majoritairement des financements à taux fixes. Ainsi au 31 décembre 2018, la société ne présente pas d'endettement financier à long terme Risque de marché Eurofins-Cerep utilise différents instruments financiers dans le cadre de sa gestion de trésorerie. Ils sont constitués de dépôts bancaires principalement en euro et en dollar US. La politique de la Société vise à limiter les risques de perte sur ses placements en privilégiant les instruments monétaires ou obligataires et sélectionnés sur la base d'historiques de volatilité et de performance par rapport aux indices de référence e t de notations d'agences et en procédant à un suivi régulier des valeurs de marché. Risque de liquidité Le risque de liquidité de la Société représente l'éventualité de ne pas pouvoir faire face à ses engagements suivant leurs échéances. L'appréciation du risque de liquidité repose sur le suivi des échéanciers des financements de la Société, l'évolution du niveau de trésorerie disponible et les prévisions d'entrées et de sorties de trésorerie. A la date d'établissement des états financiers, la Société n'a pas identifié de besoin de trésorerie à court terme. La trésorerie de la Société est de 1 189 K€ au 30 Juin 2019, à comparer aux 783K€ du 31 décembre 2018. Risque de contrepartie Le risque de contrepartie découle de l'éventualité qu'une partie au contrat n'honore pas ses obligations causant ainsi une perte à l'autre partie. Eurofins-Cerep considère qu'il existe un risque de contrepartie sur certains postes du bilan, le plus signi- ficatif portant sur les créances clients, ainsi que sur des engagements figurant en hors bilan (achats de matières premières et travaux), couvert par des mesures appropriées. Une proportion significative du chiffre d'affaires est réalisée avec quelques clients. Les contrats de prestation de services de l'activité de la Société couvrent quelques mois et constituent une proportion importante du chiffre d'affaires. Au cours de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires réalisé avec les plus importants partenaires commerciaux de la Société se décompose comme suit : trois plus importants partenaires commerciaux : 10.99%

cinq plus importants partenaires commerciaux : 16.61%

dix plus importants partenaires commerciaux : 28.44% Cette concentration du risque de crédit sur quelques clients et l'incidence d'une défaillance éventuelle d'un tiers sur le compte de résultat d'Eurofins-Cerep sont atténués par la taille et la solvabilité financière des grands groupes de l'industrie pharma- ceutique, qui constituent les principaux partenaires d'Eurofins-Cerep. Toutefois, Eurofins-Cerep compte parmi ses clients plusieurs entreprises de recherche pharmaceutique qui réalisent des pertes récurrentes et pour lesquelles les fonds levés auprès d'investisseurs constituent la principale source de financement. La Société a constaté au cours des exercices anté- rieurs plusieurs défaillances. L'irrécouvrabilité reste cependant limitée au regard de la base de clientèle de Eurofins-Cerep, ce qui réduit dans une certaine mesure cette exposition. Eurofins-Cerep intègre dans sa démarche commerciale un processus d'évaluation de la solvabilité du prospect et inclut, si nécessaire ou selon les particularités de la prestation, l'obligation de versement d'acomptes ou d'avances par le client. La Société est également dépendante de la solvabilité de plusieurs fournisseurs ou prestataires, certains étant stratégiques dans la fourniture de technologies ou de matières premières. Les procédures d'achats d'Eurofins-Cerep intègrent l'établissement et la mise à jour d'une liste de fournisseurs approuvés. Le processus d'approbation, qui implique par ailleurs le service de contrôle qualité, inclut un examen de solvabilité qui peut faire appel à des évaluations d'agences de notation de risque crédit. Enfin, Eurofins-Cerep gère son risque de contrepartie sur ses instruments financiers en sélectionnant rigoureusement les institutions financières tierces, en diversifiant les contreparties par type de contrat et en procédant à un suivi régulier des en- gagements. Page 24 CONVENTIONS REGLEMENTEES ET CONCLUES AVEC DES PARTIES LIEES AU COURS DE

Au 30 Juin 2019, Eurofins Discovery Services Holding Lux SARL détient 95.78% du capital de la société Eurofins-Cerep SA. Conventions réglementées et conclues avec des parties liées au cours du premier semestre de l'exercice 2019 et au cours des exercices antérieurs Au cours des exercices antérieurs : Le Conseil d'Administration, lors de sa réunion du 18 avril 2019, a procédé à un réexamen des conventions réglementées et a considéré que les conventions suivantes ne répondaient plus aux critères du champ d'application des conventions prévues à l'article L225-38 du Code de Commerce : CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES conclu le 30 mai 2013 entre Eurofins NSC Développement France (« Eurofins ») et Eurofins-Cerep;

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES conclu le 30 mai 2013 entre Eurofins NSC Finance France, Eurofins NSC HR France (« Eurofins ») et Eurofins-Cerep ;

EUROFINS NSC IT INFRASTRUCTURE CLIENT SERVICES CONTRACT conclu le 18 juin 2013 entre Eurofins NSC IT Infrastructure France (« Eurofins ») et Eurofins-Cerep ;

INTERNATIONAL SUPPORT SERVICES (ISS) conclu le 25 mars 2014 entre Eurofins International Support Services Lux SARL (« Eurofins ») et Eurofins-Cerep ;

SUB LICENSE AGREEMENT (GSC) conclu le 01 juillet 2014 entre Eurofins GSC Lux SARL (« Eurofins ») et Euro- fins-Cerep ;

INTERCOMPANY SALES PRODUCT AGREEMENT conclu le 1er janvier 2015 entre Eurofins Panlabs, Inc. et Euro- fins Cerep SA ;

INTERCOMPANY SALES PRODUCT AGREEMENT conclu le 1er décembre 2016 entre Eurofins Panlabs Taiwan, Ltd. et Eurofins Cerep SA.

INTERCOMPANY SALES PRODUCT AGREEMENT conclu le 1er décembre 2016 entre Pharmacology Discovery Services Taiwan, Ltd. et Eurofins Cerep SA ;

INTERCOMPANY SALES PRODUCT AGREEMENT conclu le 1er janvier 2015 entre Eurofins Pharma Bioanalysis Services UK Limited et Eurofins Cerep SA ;

INTERCOMPANY SALES PRODUCT AGREEMENT conclu le 1er janvier 2015 entre Eurofins Pharma Discovery Services UK Limited et Eurofins Cerep SA ;

INTERCOMPANY SALES PRODUCT AGREEMENT » conclu le 1er janvier 2015 entre Eurofins Pharma Bioanalytics Services US Inc. et Eurofins Cerep SA. En conséquence, ces conventions ne font plus partie des conventions réglementées pour l'exercice 2019. Par ailleurs, les conventions suivantes ont pris fin et ne figure plus dans les conventions réglementées pour l'exercice 2019 : DEPOSIT AGREEMENT conclu entre Eurofins Discovery Services Lux SARL (« Eurofins ») et Eurofins CEREP.

LOAN AGREEMENT conclu le 15 avril 2014 entre Eurofins Discovery Services Lux SARL (« Eurofins »). La convention suivante est considérée comme entrant toujours dans le champ d'application des conventions réglementées : LOAN AGREEMENT conclu le 11 juin 2013 entre Eurofins Discovery Services Lux SARL (« Eurofins ») et Eurofins-Cerep. ; Au cours du premier semestre de l'exercice 2019 : Le Conseil d'Administration, lors de sa réunion du 27 février 2019, a autorisé l'acquisition par la Société de la branche d'activité « Services » exploitée par la société Eurofins Pharma Discovery Services UK. Mme Christina Shasserre est adminis- trateur des deux sociétés. Le Conseil d'Administration, lors de sa réunion du 18 avril 2019, a autorisé la signature d'un contrat de dépôt avec la société Eurofins Discovery Services Lux SARL, actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote de la Société. Ce contrat est un contrat de dépôt à terme d'un an pour un montant maximum de 15 M€. La rémunération de cette convention serait effectuée au taux EURIBOR 3 mois sans marge et flooré à zéro. Le retrait des fonds pourrait s'effectuer à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis de 1 jour.

