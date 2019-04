Eurofins Scientific : Webinar "Maîtrise de l'état sanitaire des semences" - 6 mai

Présentation de 30 minutes

Présentation en ligne par Abdelnasser EL GHAZOUANI, directeur d'Eurofins Laboratoire de Pathologie Végétale*,

Enjeux de la filière semence : contexte, réglementation, risques

Solutions rapides et ciblées par type de semences/pathogènes

Solutions à large spectre en une seule analyse DNA Multiscan

Date : Lundi 6 mai, 11h-11h30

» Inscrivez-vous gratuitement dès que possible auprès de : eventsfr@eurofins.com «

*Notre laboratoire est reconnu par le Ministère français de l'Agriculture et de l'Alimentation et par les autorités belges, reconnu par GSPP(Good Seed and Plant Practices), il est agréé de quarantaine et propose des analyses sur semence accréditées Cofrac.