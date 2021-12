Eurofins Technologies lance son nouveau lecteur à flux latéral RapidScan ST5-W en tant que plateforme unique validée pour de multiples tests rapides alimentaires et environnementaux

Eurofins Technologies (Paris:ERF), un fournisseur de kits et systèmes de test pour les analyses laboratoires, annonce le lancement de son nouveau lecteur à flux latéral RapidScan ST5-W, spécialement conçu pour les applications de tests sur le terrain et en cours de procédé nécessitant des résultats qualitatifs à semi-quantitatifs.

Cet instrument portatif est une plateforme d'imagerie très polyvalente, facile à utiliser et précise pour l'analyse d'essais en flux latéral. RapidScan ST5-W est unique sur le marché grâce à sa flexibilité, son analyse multicible et sa compatibilité avec des applications pour les tests en flux latéral d'Eurofins Technologies pour les allergènes, les OGM, le glyphosate et les toxines d'algues. Le lecteur est performant aussi bien en laboratoire que dans des environnements de tests sur le terrain, où des résultats rapides sont requis pour l'analyse de contamination. Avec une capacité de stockage allant jusqu'à 5 000 résultats de test, les rapports sont faciles à créer et à exporter.

Un large éventail d'applications de tests rapides d'Eurofins Technologies est déjà validé sur le lecteur RapidScan, notamment les essais en flux latéral pour le gluten (allergène), le maïs, le soja et le canola (OGM), le glyphosate (pesticide) et les toxines d'algues (toxines dans l'eau potable et l'eau douce). D'autres validations de tests suivront en 2022, y compris plus de 20 allergènes et des capacités supplémentaires en matière de tests rapides pour les OGM.

Ce nouveau lecteur jouera un rôle fondamental dans la mission d'Eurofins Technologies, qui consiste à fournir une solution intégrée à ses clients évoluant dans la sécurité des aliments et de l'eau. Le lecteur constitue un outil fiable et rapide pour tester de multiples contaminations avec des dispositifs de flux latéral de haute qualité, et pour obtenir des résultats d'analyse avec une plateforme unique, quel que soit l'environnement, et en quelques minutes seulement.

À propos d’Eurofins Technologies

S'appuyant sur l'expérience et l'excellence scientifique du groupe Eurofins, Eurofins Technologies est un fournisseur mondial en croissance rapide de technologies de diagnostic et d’instruments dans le domaine des tests bioanalytiques pour les secteurs des denrées alimentaires, de l'alimentation animale, de l'environnement, de la santé animale et des diagnostics cliniques.

Ses équipes R&D situées dans divers sites dans le monde partagent leur expertise dans le développement d'un vaste éventail de méthodes et applications innovantes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site d'Eurofins Technologies.

À propos d’Eurofins – le leader mondial de la bioanalyse

Eurofins teste pour la vie. Comptant plus de 55 000 collaborateurs répartis sur un réseau de 900 laboratoires dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211213006148/fr/