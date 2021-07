Eurofins Viracor investit dans l'innovation avec le lancement du test d'immunité des cellules T contre le coronavirus (COVID-19) SARS-CoV-2 inSIGHT™

En tant que l’un des premiers laboratoires commerciaux à proposer des tests COVID-19, Eurofins Viracor, Inc. continue d’innover avec le lancement du test d’immunité des cellules T contre le coronavirus SARS-CoV-2 inSIGHT™. Le test d’immunité des cellules inSIGHT™ T de Viracor permet de comprendre la réaction d’un patient aux antigènes viraux, fournissant des informations importantes pour aider à prendre des décisions de traitement. Ce test mesure la réponse des lymphocytes T CD4+ et CD8+ T aux protéines de pointe (S) et nucléocapside (N) du SARS-CoV-2 pour évaluer indépendamment l’immunité à médiation cellulaire contre le coronavirus SARS-CoV-2 qui cause la COVID-19.

Grâce à la cytométrie en flux et à la coloration intracellulaire des cytokines, le test SARS-CoV-2 inSIGHT ™ pourrait être un instrument essentiel pour évaluer la mémoire immunologique du virus SARS-CoV-2, et même indiquer un niveau de protection contre des infections futures.

Le test SARS-CoV-2 inSIGHT ™ vient s’ajouter à une série robuste de tests COVID-19, y compris le test récemment lancé d’anticorps neutralisants contre le coronavirus SARS-CoV-2 cPASS ™. Utilisés en combinaison avec le test d’anticorps neutralisants, les résultats des tests pourraient aider les médecins à évaluer deux domaines de notre système immunitaire adaptatif qui peuvent indiquer une immunité. Quand la réponse des anticorps neutralisants commence à diminuer des mois après l’exposition au virus ou au vaccin, la présence d’une immunité à cellules T peut signifier une immunité à long terme.

Leader dans le secteur du dépistage des maladies infectieuses depuis plus de 35 ans, Viracor a lancé des tests moléculaires et sérologiques pour appuyer l’évaluation des personnes naturellement infectées ou vaccinées. Vous trouverez la liste complète des tests ici : https://www.eurofins-viracor.com/clinical/our-testing/. En outre, le test RT-PCR SARS-CoV-2 de Viracor offre la meilleure sensibilité des 117 laboratoires qui ont soumis des résultats au panel de référence SARS-CoV-2 de la FDA, avec une limite de détection de 180 unités détectables NAAT/mL1,2.

1 Ce test n’a pas été autorisé ou approuvé à des fins de diagnostic par la Food and Drug Administration des États-Unis. Ce test a été autorisé par la FDA en vertu d’un EUA pour une utilisation par des laboratoires autorisés. Ce test a été autorisé uniquement pour la détection de l’ARN du virus SARS-CoV-2 et le diagnostic de l’infection par le virus SARS-CoV-2, et non pour d’autres virus ou agents pathogènes. Ce test n’est autorisé que pendant la durée de la déclaration de l’existence de circonstances justifiant l’autorisation d’utilisation en urgence des tests de diagnostic in vitro pour la détection du virus SARS-CoV-2 et/ou le diagnostic d’infection par le virus SARS-CoV-2 en vertu de l’article 564 (b)(1) de la loi, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), à moins que l’autorisation ne soit résiliée ou révoquée plus tôt.

2 https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/sars-cov-2-reference-panel-comparative-data

À propos de Viracor

Eurofins Viracor possède plus de 30 ans d’expertise diagnostique dans les tests de maladies infectieuses, d’immunologie et d’allergie pour les patients immunodéprimés et critiques. Eurofins Viracor est une filiale d’Eurofins Scientific (EUFI.PA), leader mondial des tests bio-analytiques et l’un des leaders mondiaux des services génomiques. Pour plus d’informations, veuillez visiter https://www.eurofins.com/ et https://www.viracor-eurofins.com/clinical-diagnostics/.

À propos d’Eurofins – le leader mondial de la bioanalyse

Eurofins réalise des tests pour sauver des vies. Avec un effectif de plus de 50 000 employés travaillant dans un réseau de plus de 800 laboratoires répartis dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille riche de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210708005975/fr/