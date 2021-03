Eurofins a dépassé les attentes en 2020, se montre confiant pour 2021 et après

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'analyse de produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement Eurofins a confirmé lundi avec confiance ses perspectives pour 2021, après avoir enregistré une progression spectaculaire de ses résultats l'an passé, grâce à ses solutions à destination du Covid-19.

En 2020, Eurofins Scientific a développé rapidement une très large gamme de produits et de services essentiels à la gestion du Covid-19, tandis que ses autres activités ont fait preuve de résistance, a indiqué le groupe dans un communiqué. Dans ce contexte, les comptes annuels du spécialiste de l'analyse sont ressortis supérieurs aux attentes des dirigeants et des analystes.

L'an passé, le résultat net d'Eurofins Scientific s'est établi à 539,4 millions d'euros, contre 195,2 millions d'euros en 2019. Sur une base ajustée, qui exclut certains éléments non récurrents ou inhabituels, le bénéfice a atteint 706,5 millions d'euros, contre 359,4 millions d'euros en 2019.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda), une mesure du résultat opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements, s'est inscrit à 1,35 milliard d'euros en 2020, contre 833 millions d'euros un an plus tôt, faisant ressortir un taux de marge de 24,8%, en hausse de 650 points de base.

Sur une base ajustée, l'Ebitda a atteint 1,42 milliard d'euros en 2020, à comparer à 930,7 millions d'euros en 2019. La marge d'Ebitda ajusté de 2020 s'établit ainsi à 26%, en amélioration de 560 points de base sur un an. Selon le consensus réalisé par Factset pour 2020, les analystes tablaient en moyenne sur un Ebitda ajusté de 1,29 milliard d'euros. Les dirigeants attendaient cet indicateur à 1,3 milliard d'euros.

Déjà publié, le chiffre d'affaires a augmenté de 20%, à 5,44 milliards d'euros en 2020, dépassant l'objectif du groupe, relevé à 5,3 milliards d'euros en décembre dernier. L'an passé, la croissance organique est ressortie à 2%.

Fort désendettement

Eurofins a généré en 2020 un flux de trésorerie disponible de 873 millions d'euros, en hausse de 143,5% par rapport au free cash-flow de 359 millions d'euros de 2019 et supérieur de 24,7% à l'objectif des dirigeants.

La dette nette du groupe a reculé à 2,24 milliards d'euros en 2020, contre 3,24 milliards d'euros en 2019. En conséquence, le ratio financier d'Eurofins, mesuré par le rapport entre la dette nette et l'Ebitda ajusté, ressortait à 1,6 à fin décembre 2020 contre 3,2 fois à fin décembre 2019. Ce multiple se situe sous la limite de 3,5 fois l'Ebitda ajusté que le groupe s'est fixée.

L'entreprise compte proposer lors de sa prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 0,68 euro par action au titre de l'exercice 2020.

Forts de ces performances, les dirigeants affichent leur confiance, en confirmant les objectifs financiers qu'ils avaient fixé pour l'exercice en cours. En 2021, ils anticipent toujours un chiffre d'affaires de 5,45 milliards d'euros, en croissance organique de 5%, un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 1,25 milliard d'euros et un flux de trésorerie libre de 700 millions d'euros.

"Les résultats de 2021 pourraient bien être sensiblement supérieurs à ces objectifs si les tests de dépistage du Covid-19 se maintiennent aux niveaux actuels durant toute l'année", a toutefois indiqué Eurofins Scientific.

Dans le même temps, Eurofins Scientific a mis à jour ses objectifs pour 2022. L'année prochaine, Eurofins Scientific espère désormais réaliser un chiffre d'affaires de 5,45 milliards d'euros, un Ebitda ajusté de 1,3 milliard d'euros et un flux de trésorerie libre de 750 millions d'euros. Ces prévisions s'entendent désormais hors facturations liée au Covid-19, que le groupe considère comme non récurrentes. L'an passé, les revenus issus de la vente de tests ou de réactifs en lien avec la maladie ont représenté 800 millions d'euros.

En tenant compte de ces nouvelles hypothèses, Eurofins Scientific vise pour 2023 un chiffre d'affaires de 5,725 milliards d'euros, un Ebitda ajusté de 1,375 milliard d'euros et un flux de trésorerie disponible de 800 millions d'euros.

