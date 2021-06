Eurofins a enregistré une croissance organique de près de 50% entre janvier et avril

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement Eurofins Scientific a annoncé vendredi avoir connu une activité robuste au mois d'avril, et a confirmé que ses objectifs 2021 devraient être largement dépassés.

Sur les quatre premiers mois de 2021, Eurofins Scientific a enregistré des revenus de 2,18 milliards d'euros, en hausse de 46% sur un an. En données organiques, la croissance a été "proche de 50%", a précisé la société.

Eurofins Scientific a souligné que ses activités coeur de métier - qui excluent notamment les tests liés au Covid-19 - avaient enregistré, sur un an, une croissance organique de plus de 16% sur les quatre premiers mois de 2021 et de plus de 35% sur le seul mois d'avril.

Par rapport aux quatre premiers mois de 2019, ces activités coeur de métier ont vu leurs revenus progresser de plus de 13% sur une base organique.

"Il reste probable que les objectifs de 2021 seront largement dépassés et que des niveaux significatifs de tests pour le COVID-19 se poursuivront jusqu'au troisième trimestre 2021", a indiqué Eurofins Scientific. "Il semble de plus en plus probable que les objectifs pour 2021 seront largement dépassés", indiquait déjà Eurofins Scientific en avril dernier, à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel.

Pour l'exercice 2021, les dirigeants d'Eurofins Scientific anticipent un chiffre d'affaires de 5,45 milliards d'euros, en croissance organique de 5%, un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 1,25 milliard d'euros et un flux de trésorerie libre de 700 millions d'euros.

