Eurofins consolide sa position de leader mondial de l'analyse des produits cosmétiques et de soins personnels et des services cliniques et étend sa présence dans le domaine des essais cliniques en dermatologie

La division Cosmetics & Personal Care Testing d'Eurofins (Paris:ERF) est le premier prestataire d'analyses de produits cosmétiques solaires et de soins personnels du monde. La société propose la plus vaste gamme d'analyses et de services cliniques à partir de 26 centres de compétences situés en Europe, en Amérique du Nord, en Asie Pacifique et en Afrique, appuyés par un service clients sans égal. Épaulée par ses 16 laboratoires d'études cliniques, Eurofins Cosmetics & Personal Care testing offre des capacités cliniques et une innovation hors pair dans le monde entier.

Conformément à la stratégie d'Eurofins visant à étendre son leadership mondial dans les cosmétiques et les soins personnels et à diversifier son offre d'essais cliniques en dermatologie, pour les médicaments comme pour les dispositifs médicaux, le groupe annonce avoir finalisé avec succès l'acquisition de bioskin GmbH (« bioskin »), une ORC spécialisée en dermatologie qui propose des services complets, et notamment la réalisation d'essais pour les médicaments, les dispositifs médicaux, les compléments alimentaires et les produits cosmétiques avancés.

Au cours des 30 dernières années, bioskin s'est forgée une réputation d'excellence dans la réalisation d'essais cliniques en dermatologie pour les médicaments et les dispositifs médicaux. bioskin emploie plus de 60 personnes dans son usine de Hambourg et a généré un chiffre d'affaires de plus de 11 millions d'euros en 2020. bioskin apportera à Eurofins des capacités novatrices, un solide positionnement dans le secteur des études préliminaires, des modèles de validation de principe et des études internationales multicentriques de phase II et III, ainsi qu'une expertise unique grâce à son propre centre de recherche interne.

Cette acquisition, qui permettra à Eurofins de proposer une gamme de services complémentaires et étendus, soutient les plans de croissance continue du groupe sur ces marchés, diversifie encore son offre et renforce ses capacités à proposer à ses clients un accès aux études multicentriques par l'intermédiaire d'un guichet unique.

Le PDG d'Eurofins, Gilles Martin, a déclaré : « Les produits solaires cosmétiques et de soins personnels affectent à la fois notre santé et notre bien-être. Les fabricants qui opèrent sur ces secteurs à forte croissance innovent constamment afin d'élaborer de meilleurs produits au bénéfice des consommateurs et des patients. Dès lors, nous sommes aujourd'hui très enthousiastes à l'idée de nous associer à bioskin et d'élargir et de renforcer la gamme d'analyses et la qualité de service que nous proposons à nos clients dans le cadre du développement de produits cosmétiques, de soins personnels et de dermatologie. »

