Eurofins élargit son réseau de centres de dépistage COVID-19, notamment dans les ports, gares, aéroports et sous forme de drive-in, pour garantir la fluidité et la sécurité des voyages internationaux

Au moment où les voyages d'affaires et de loisirs à l'international reprennent de l'ampleur, l'accès aisé à des tests de dépistage fiables et rentables est capital pour garantir des expériences de voyage sûres et sans tracas. Parallèlement à la hausse des taux de vaccinations, le dépistage à grande échelle du SARS-CoV-2 (COVID-19) et le séquençage des échantillons positifs demeurent essentiels pour garder la pandémie sous contrôle et éviter l'apparition potentielle de nouveaux variants. L'engagement d'Eurofins (Paris : ERF) reste intact pour proposer des services holistiques de dépistage du SARS-CoV-2 (COVID-19) au moyen de solutions de tests à domicile, mais également grâce à un vaste réseau sans cesse croissant de centres de test installés au sein des plateformes majeures d'accès aux moyens de transport.

Afin de pouvoir accueillir des millions de passagers dans les mois à venir, Eurofins a rapidement étendu son réseau de centres de dépistage situés dans des endroits stratégiques. L'Europe en compte désormais 1 000, dont 500 centres créés au cours de ces six dernières semaines. Ces stations de prélèvement installées dans près de vingt pays européens couvrent la plupart des plus grands centres touristiques et d'affaires. Eurofins prévoit de continuer à étendre ce réseau, offrant ainsi une couverture de test sans précédent pour faciliter les déplacements à travers l'Europe et le monde.

En tant que points de départ et d'arrivée des voyageurs, les aéroports jouent un rôle prépondérant, c'est pourquoi Eurofins a aménagé des centres de dépistage dans 40 aéroports européens. Plus de 30 centres sont en outre implantés dans les gares les plus importantes ou à proximité, comme Bruxelles-Midi et les gares de l'aéroport de Roissy (Paris), dans les ports d'embarquement de bateaux de croisière, comme Southampton, Athènes et Barcelone, complétant le réseau existant de centres de test d'Eurofins au cœur des grands lieux de concentration de voyageurs.

Eurofins dispose par ailleurs de centres de dépistage sur le modèle du drive-in le long de plusieurs routes d'accès à des aéroports et autoroutes de premier plan. La société en a récemment inauguré de nouveaux au Royaume-Uni et en Allemagne et déploie également de plus en plus de bus de dépistage mobile dans toute l'Europe.

Eurofins continue à investir dans des solutions IT et de développement de capacités de laboratoires pour garantir des délais rapides d'obtention de résultats (dans certains cas, à peine six heures après avoir reçu l'échantillon au laboratoire s'il s'agit de tests PCR standard). Eurofins gère un portail web intuitif en 19 langues qui permet de prendre rendez-vous pour se faire dépister et d'accéder à des informations relatives aux tests.

