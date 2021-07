Eurofins et Rite Aid lancent un test PCR de dépistage du Covid-19 à domicile, en vente libre, autorisé par la FDA et disponible dans toutes les pharmacies Rite Aid aux États-Unis

ansEurofins (Paris:ERF), via sa filiale empowerDX, et Rite Aid annoncent le lancement d’un kit de test PCR du Covid-19 en vente libre et autorisé par la FDA [1]. Ces kits comarqués seront disponibles dans toutes les pharmacies Rite Aid dans 17 États des États-Unis et permettront aux utilisateurs de réaliser facilement à domicile un test de dépistage du virus. Le test peut détecter le virus chez les patients symptomatiques et asymptomatiques.

Le kit de test PCR nasal de dépistage du Covid-19 est l’un des premiers kits de test du SARS-CoV-2 en vente libre à recevoir une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA, Emergency Use Authorization) délivrée par la Food and Drug Administration américaine. Développé par Eurofins Viracor, l’un des principaux laboratoires de test des maladies infectieuses, le test est basé sur son test RT-PCR pour le SARS-CoV-2 autorisé par la FDA pour une utilisation d’urgence. Depuis décembre 2020, ce dernier affiche l’un des meilleurs taux de sensibilité parmi ceux des 117 laboratoires ayant soumis leurs résultats au panel de référence SARS-CoV-2 de la FDA; https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/sars-cov-2-reference-panel-comparative-data#results.

Gilles Martin, directeur général d’Eurofins, a déclaré: «Nous sommes ravis de nous associer à Rite Aid pour lancer ce kit de test du Covid-19 à réaliser chez soi et le rendre largement disponible à tous à États-Unis grâce au réseau national de Rite Aid. L’augmentation des taux de dépistage de la population est un instrument essentiel pour lutter contre la pandémie et ses nouveaux variants plus infectieux et instaurer la confiance nécessaire pour accélérer le retour à une vie quotidienne normale.»

[1] Ce kit de prélèvement à domicile n’a pas été autorisé ou approuvé par la FDA; il a été autorisé par la FDA dans le cadre d’une procédure d'utilisation d’urgence; cette autorisation ne porte que sur le prélèvement et la conservation des échantillons prélevés par écouvillon nasal à domicile dans le but de détecter l’acide nucléique du SARS-CoV-2, et non celui de tout autre virus ou pathogène, uniquement pendant la durée au cours de laquelle il est déclaré que des circonstances existent justifiant l’autorisation d’utilisation d’urgence de dispositifs médicaux, conformément à la section 564(b)(1) de la loi fédérale américaine sur les denrées alimentaires, les médicaments et les produits cosmétiques, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), à moins que cette déclaration ne soit résiliée ou que l’autorisation soit révoquée antérieurement.

À propos d’Eurofins – le leader mondiale de la bio-analyse

Eurofins réalise des tests pour sauver des vies. Avec un effectif de plus de 50 000 employés travaillant dans un réseau de plus de 800 laboratoires répartis dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille riche de plus de 200 000 méthodes d’analyse. Les actions d’Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

À propos d’empowerDX

empowerDX est la boutique en ligne spécialisée dans les tests de santé à réaliser facilement à domicile. empowerDX est un spécialiste des tests Covid-19 autorisés par la FDA, de la santé des femmes, de la santé des hommes, de la santé sexuelle et des tests de bien-être général.

