Eurofins fait l'acquisition de DNA Diagnostics Center pour renforcer ses capacités de tests génétiques et développer significativement sa présence sur le marché des tests grand public

Eurofins Scientific ("Eurofins"), un chef de file mondial des tests bioanalytiques, annonce que sa filiale Eurofins Clinical Testing US Holdings, Inc. a signé un accord pour acquérir DNA Diagnostics Center ("DDC"), un leader sur le marché des tests génétiques grand public. DDC devrait générer un chiffre d'affaires supérieur à 55 millions USD en 2021.

DDC est un des laboratoires de tests génétiques les plus accrédités au monde et a été créé sur le principe que les progrès technologiques dans les tests ADN devraient se traduire par des services accessibles et abordables pour tous. La société fournit un éventail complet de services de tests ADN grand public et de procédure juridique (paternité et relations familiales, fécondité, style de vie, vétérinaire, criminalistique). DDC est un laboratoire éprouvé de tests généralistes, disposant d'un vaste réseau de distribution international.

Pour Eurofins, les tests génétiques grand public promouvant un style de vie personnalisé et une sensibilisation aux questions de santé représentent une importante opportunité de croissance, et cette acquisition accélérera sensiblement la stratégie d'expansion d'Eurofins sur ce marché. DDC propose une gamme fiable et croissante de tests et de produits, et tirera parti de l'accès d'Eurofins à des marchés supplémentaires. Nous anticipons également que les capacités de distribution et de ventes de DDC renforceront les capacités de tests d'Eurofins sur le marché grand public des tests génétiques, de santé et du bien-être.

