Eurofins : fera partie du CAC 40 dès le 17 septembre

Eurofins Scientific, le leader mondial des tests sur produits alimentaires, environnementaux, pharmaceutiques et cosmétiques, est ravi d'annoncer que le directoire d'Euronext a décidé le 9 septembre 2021 d'intégrer Eurofins Scientific au CAC 40.

Le 9 septembre 2021, la valeur boursière du groupe affichait plus de 23,5 milliards d'euros. Sur la base du prix des actions au 9 septembre 2021, Eurofins se placerait en 29e position du CAC 40 en termes de capitalisation boursière. L'intégration d'Eurofins Scientific au CAC 40 sera effective à partir du vendredi 17 septembre après la clôture des marchés.

Seulement 34 ans après sa création en 1987, Eurofins rejoint le CAC 40, composé de grands et très grands groupes, dont de nombreuses entreprises de plus de 100 ans (près de 102 ans en moyenne).

Le fondateur et PDG d'Eurofins, Gilles Martin, a déclaré : « Nous sommes heureux de l'acceptation d'Eurofins au sein du CAC 40. Il s'agit d'une étape clé dans l'histoire du groupe. Depuis la fondation en 1987 de sa première société comptant quatre employés dans la ville française de Nantes, Eurofins Scientific, coté à Paris depuis 1997, s'est érigé en l'un des groupes européens à la croissance la plus forte, caractérisé par une augmentation de revenus de 32 % (en moyenne composée) depuis 1988, grâce à sa croissance organique, des acquisitions et une hausse de plus de 30 % chaque année du prix de ses actions (en moyenne composée) depuis son introduction en bourse en octobre 1997.

À l'heure actuelle, Eurofins est leader mondial sur nombre de marchés, poursuivant sa mission de contribuer à un monde plus sûr et plus sain en mettant à la disposition des clients des laboratoires innovants de haute qualité et des services de recherche et de conseil, tout en créant des possibilités pour ses employés et en générant une valeur durable pour ses actionnaires. Cette mission n'a jamais été aussi critique qu'aujourd'hui, au moment où le groupe agile et novateur met rapidement au point de nouvelles solutions de test pour lutter contre la propagation de la COVID-19 et de ses variants.

J'aimerais saisir cette occasion pour remercier à nouveau l'ensemble de nos 55 000 collaborateurs et dirigeants dans le monde entier. Leur motivation, leur esprit novateur et entrepreneurial et leur orientation service aux clients ont été les éléments décisifs de la réussite continue de notre groupe. Je voudrais également remercier nos clients, nos fournisseurs et les partenaires publics et privés de toutes les sociétés Eurofins à travers le monde de leur confiance et de leur infaillible soutien. »

Les parts d'Eurofins Scientific font également partie des indices suivants sur Euronext Paris : EURONEXT 100, SBF 120, SBF TOP 80 EW, CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE, CAC HEALTH CARE, CAC L60 RI SW, CAC LARGE 60, CAC LARGE 60 EW et EN H C EQ & SER EW ; Euronext Amsterdam : EN CORE E100 EW, EN EUR N100 EW, EN EUROZONE 150 EW, EN EUROPE 500, EN EUROZONE 300 et EN EZ L&M 60 EW, et MSCI Europe : STOXX Europe 600 et S&P Europe 350.

À propos d’Eurofins – le leader mondial de la bioanalyse

Eurofins teste pour la vie. Comptant plus de 55 000 collaborateurs répartis sur un réseau de 900 laboratoires dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210910005389/fr/