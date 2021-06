Eurofins monte en Bourse, sa croissance de janvier à avril a atteint près de 50%

(Actualisation: réaction de marché, commentaire d'analyste)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement Eurofins Scientific progresse en Bourse vendredi après avoir annoncé une activité robuste au mois d'avril, et confirmé que ses objectifs 2021 devraient être largement dépassés.

Vers 9h20, Eurofins prend 1,4% à 84,33 euros à la Bourse de Paris, après avoir ouvert en hausse de plus de 2%, alors que l'indice SBF 120 est quasi stable.

Sur les quatre premiers mois de 2021, Eurofins Scientific a enregistré des revenus de 2,18 milliards d'euros, en hausse de 46% sur un an. En données organiques, la croissance a été "proche de 50%", a précisé la société.

Eurofins Scientific a souligné que ses activités coeur de métier - qui excluent notamment les tests liés au Covid-19 - avaient enregistré, sur un an, une croissance organique de plus de 16% sur les quatre premiers mois de 2021 et de plus de 35% sur le seul mois d'avril.

Par rapport aux quatre premiers mois de 2019, ces activités coeur de métier ont vu leurs revenus progresser de plus de 13% sur une base organique.

"Il reste probable que les objectifs de 2021 seront largement dépassés et que des niveaux significatifs de tests pour le COVID-19 se poursuivront jusqu'au troisième trimestre 2021", a indiqué Eurofins Scientific. "Il semble de plus en plus probable que les objectifs pour 2021 seront largement dépassés", indiquait déjà Eurofins Scientific en avril dernier, à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel.

Pour l'exercice 2021, les dirigeants d'Eurofins Scientific anticipent un chiffre d'affaires de 5,45 milliards d'euros, en croissance organique de 5%, un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 1,25 milliard d'euros et un flux de trésorerie libre de 700 millions d'euros.

Les analystes de Jefferies estiment que ce point d'activité communiqué par Eurofins devrait entraîner une hausse d'environ 5% de la prévision moyenne de bénéfice par action des analystes pour 2021.

