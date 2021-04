Eurofins : Covid Testing Services Ltd (ECTS) soutient la reprise des voyages au Royaume-Uni avec des tests PCR abordables

Eurofins Covid Testing Services Ltd (ECTS) connaît l'importance des tests dans la lutte contre la COVID-19. Seul le test PCR peut fournir la précision, la fiabilité et le traçage des variants nécessaires à la continuité de la sûreté de chacun au Royaume-Uni et dans le cadre d'un voyage.

ECTS veut soutenir les compagnies aériennes, les agences de voyages et le secteur touristique, et permettre la reprises des voyages pour tous en éliminant la barrière du prix des tests. ECTS a pour cela réalisé d'importants investissements dans les technologies et les processus d'automatisation dans le but de réduire considérablement le prix des kits PCR à domicile (44,90 GBP), c'est-à-dire l'option la moins chère au Royaume-Uni pour les tests de départ en voyage et les tests d'entrée sur le territoire. Les kits peuvent être commandés directement auprès d'Eurofins à l'adresse: https://www.eurofins.co.uk/pcr-testing-kits/test-to-release/

ECTS propose également des options premium avec livraison et collecte des tests par service de courrier à Londres afin de réduire la durée d'expédition des prélèvements au laboratoire d'analyse et de garantir un résultat dans les 24 heures. Ce service sera bientôt disponible dans d'autres grandes villes du Royaume-Uni.

Avant le début de la saison estivale, ECTS mettra également en place de multiples points d'échantillonnage dans les pays nécessitant des prélèvements réalisés par du personnel médical qualifié ou des tests sérologiques, ainsi que des points de dépôt permettant de renvoyer en toute simplicité les échantillons au laboratoire et de réduire les délais des résultats, tout en maintenant des coûts abordables.

À propos d’Eurofins – le leader mondial de la bioanalyse

Eurofins réalise des tests pour sauver des vies. Avec un effectif de plus de 50 000 employés travaillant dans un réseau de plus de 800 laboratoires répartis dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille riche de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

